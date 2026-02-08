Не томат, а настоящий гигант на ветке: собираю по 12 кг с куста, а на вкус - слаще сахарной ваты

Томаты растут практически на каждом огороде, поскольку сладкие помидоры любят и взрослые, и дети. Однако опытные садоводы хотят получить не просто урожай, а плоды, которыми они будут гордиться.

Особой популярностью пользуются томаты‑гиганты. В то же время важны и вкусовые качества, и общая урожайность куста. Сорт «Президент» удачно сочетает в себе все эти характеристики, сообщает "Огород - сад Медведевых".

Почему стоит выбрать сорт "Президент"

Его плоды привлекают внимание насыщенным красным цветом и слегка ребристой формой. Мясистая мякоть обладает нежным салатным вкусом, а урожайность сорта впечатляет - с одного куста можно собрать от 8 до 12 кг плодов.

Основные характеристики сорта

Томат "Президент" относится к индетерминантным сортам и требует подвязки из‑за активного роста. Также он отличается ранними сроками созревания и не требует сложного ухода. Томат отлично растет и в теплицах, и в открытом грунте. Однако в первом случае плодоношение будет лучше.

Секреты успешного выращивания

Томат формируют в два стебля. При отсутствии контроля куст может достигнуть высоты 2,5 м. Небольшое количество листьев предотвращает загущение куста. Первая цветочная кисть появляется после седьмого листа, а в каждой кисти формируется от пяти до девяти плодов.

Особое внимание стоит уделить корневой системе. Поверхностные корни занимают значительную площадь, что нужно учитывать при планировании посадок.

Отзывы дачников

Пользователь портала Irecommend под ником Foxi1502 призналась, что выращивает томат "Президент" уже третий год. Первые плоды уже были готовы через 2 месяца высадки рассады в теплицу.

"Даже пролежав больше 2 недель, не переспевают, не размягчаются, остаются такими же плотными, крепкими. Лежкость отличная, помидоры сохраняются до глубокой осени", - отметила дачница.

