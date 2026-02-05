Не сорт, а урожайная база в теплице: идеален для консервирования и не болеет - по 130 плодов с куста

Каждый дачник знает, что томаты страдают от различных заболеваний. Среди них особенно распространены фитофтора и кладоспориоз.

Однако есть сорта, которые выделяются крепким иммунитетом. Одним из таких надежных вариантов является немецкий томат «Штраух», который будет радовать богатым урожаем даже в неблагоприятных условиях.

Описание и характеристики

Это индетерминантный сорт, который отличается высокими кустами. В открытом грунте высота растений достигает 1,5 метра, а в теплицах – до 3 метров. Главной особенностью сорта являются крупные кисти, на которых формируется до 18 плодов.

Томаты округлой формы, массой до 100 грамм. Эти помидоры универсальны в использовании:

идеальны для свежих салатов;

прекрасно подходят для консервирования;

используются в тушеных блюдах.

Кроме того, при соблюдении агротехники с одного куста можно собрать до 130 плодов за сезон, сообщает журнал "Репка".

Посадка и уход

Высевать семена рекомендуется в марте‑апреле. Перед посадкой их слегка прогрейте и замочите в слабом растворе марганцовки примерно на час.

В начале июня рассаду можно пересаживать в грунт. Почву предварительно увлажните и внесите удобрения. При высадке растений соблюдайте оптимальную схему посадки: расстояние между кустами и междурядьями должно составлять 30–50 см.

Отзывы садоводов

Дачница по имени Галина отметила, что томат "Штраух" невероятно вкусный. Помидоры созревают на высоких кустах, но листвы практически нет, поэтому плоды созревают быстро.

"Томат "Штраух" огородники называют настоящим чудом и утверждают, что он так обильно плодоносит, что за помидорами не видно самих кустов. Такой сорт непременно стоит высадить", - добавила опытный садовод Валентина Редко.

