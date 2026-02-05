Куда сходить на Васильевском острове в Санкт-Петербурге?

Васильевский остров — один из самых атмосферных уголков Санкт‑Петербурга, где переплетаются дух старины, морская романтика и современная городская жизнь.

Начните прогулку со Стрелки Васильевского острова — того самого места, где Нева распадается на Большую и Малую. В ясный день отсюда открываются потрясающие виды на Зимний дворец, Адмиралтейство и Петропавловскую крепость — идеальное место для первых кадров путешествия.

От Стрелки поднимитесь по Биржевой линии к Кунсткамере — первому российскому музею, основанному ещё Петром I. Рядом — Зоологический музей с коллекциями, от которых захватывает дух: от гигантских скелетов китов до тончайших экспонатов энтомологии.

Пройдите чуть дальше по Университетской набережной — и перед вами встанут сфинксы, привезённые из древнеегипетского Фива. Между сфинксами и Академией художеств — живописная лестница, где любят фотографироваться туристы и местные.

Если хочется ощутить дух старого Петербурга, сверните в дворы‑колодцы между линиями Васильевского. Особенно атмосферны дворы на 1‑й и 2‑й линиях — загляните, чтобы найти следы былой роскоши: кованые балконы, старинные двери, мозаичные панно.

Для любителей истории и науки — Музей оптики при Университете ИТМО. Это не скучная экспозиция, а настоящее царство оптических иллюзий.

Не пропустите Смоленское кладбище. Здесь покоится блаженная Ксения Петербургская, к часовне которой приходят с просьбами и благодарностями.

Для отдыха на природе отправляйтесь в парк Декабристов у набережной Лейтенанта Шмидта. Отсюда же открывается вид на корабли у причалов, что добавляет пейзажу морской колорит.

А если хочется совместить прогулку с гастрономией, загляните на Андреевский рынок (на углу 6‑й линии и Большого проспекта). Здесь, среди прилавков с рыбой, сырами и травами, можно найти уютные кафе с домашней кухней.

Завершить день стоит на набережной Макарова или у моста Бетанкура — отсюда видны огни Петроградской стороны и силуэты кораблей на фоне закатного неба.

