Городовой / Город / Шок для автолюбителей: топ подорожаний и скидок в Петербурге
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какое метро рядом с Финляндским вокзалом Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Из 100500 сортов сею 1 – и вся деревня по уши в огурцах: куст увешан зеленцами, как елка игрушками Полезное
Из 100500 сортов сею 1 – и вся деревня по уши в огурцах: куст увешан зеленцами, как елка игрушками Полезное
Ухаживаете за котом только вы – а он вас избегает? Сделайте так – и станете его единственным любимчиком Полезное
2 шт. в барабан – и белые вещи как новые: ни серости, ни желтизны – даже серая "тряпка" ослепит белизной Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Шок для автолюбителей: топ подорожаний и скидок в Петербурге

Опубликовано: 5 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Шок для автолюбителей: топ подорожаний и скидок в Петербурге
Шок для автолюбителей: топ подорожаний и скидок в Петербурге
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

По данным аналитиков «Авто.ру Бизнес», в январе средняя цена новой машины в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достигла 3,2 млн рублей, что на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце.

Самые подорожавшие модели

Наибольший рост цен — 6,5% — показал Li Auto L9, который в прошлом месяце стоил в среднем 10,71 млн рублей. В число лидеров по удорожанию также попали Voyah Passion (рост на 5,5%, до 5,62 млн рублей) и Li Auto L7 (рост на 5,2%, до 9,29 млн рублей).

Самые подешевевшие модели

Снижение цен возглавила Lada Aura — минус почти 6%, до 2,52 млн рублей. За ней следуют Exeed LX (падение на 3,8%, до 3,21 млн рублей) и Exeed VX (падение на 3,3%, до 5,62 млн рублей).

Причины изменений

В начале года многие автопроизводители скорректировали розничные цены, а доля новых российских брендов продолжила расти, сообщает "Петербургский дневник".

По России в целом предложение отечественных марок по сравнению с январем 2025 года увеличилось на 11%. Вместе с повышением утильсбора эти тенденции стали главными драйверами роста цен.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью