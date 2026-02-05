Шок для автолюбителей: топ подорожаний и скидок в Петербурге

По данным аналитиков «Авто.ру Бизнес», в январе средняя цена новой машины в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достигла 3,2 млн рублей, что на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце.

Самые подорожавшие модели

Наибольший рост цен — 6,5% — показал Li Auto L9, который в прошлом месяце стоил в среднем 10,71 млн рублей. В число лидеров по удорожанию также попали Voyah Passion (рост на 5,5%, до 5,62 млн рублей) и Li Auto L7 (рост на 5,2%, до 9,29 млн рублей).

Самые подешевевшие модели

Снижение цен возглавила Lada Aura — минус почти 6%, до 2,52 млн рублей. За ней следуют Exeed LX (падение на 3,8%, до 3,21 млн рублей) и Exeed VX (падение на 3,3%, до 5,62 млн рублей).

Причины изменений

В начале года многие автопроизводители скорректировали розничные цены, а доля новых российских брендов продолжила расти, сообщает "Петербургский дневник".

По России в целом предложение отечественных марок по сравнению с январем 2025 года увеличилось на 11%. Вместе с повышением утильсбора эти тенденции стали главными драйверами роста цен.