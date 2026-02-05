Городовой / Вопросы о Петербурге / Как говорят в Санкт-Петербурге — бордюр или поребрик?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какое метро рядом с Финляндским вокзалом Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Из 100500 сортов сею 1 – и вся деревня по уши в огурцах: куст увешан зеленцами, как елка игрушками Полезное
Из 100500 сортов сею 1 – и вся деревня по уши в огурцах: куст увешан зеленцами, как елка игрушками Полезное
Ухаживаете за котом только вы – а он вас избегает? Сделайте так – и станете его единственным любимчиком Полезное
2 шт. в барабан – и белые вещи как новые: ни серости, ни желтизны – даже серая "тряпка" ослепит белизной Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как говорят в Санкт-Петербурге — бордюр или поребрик?

Опубликовано: 5 февраля 2026 09:15
 Проверено редакцией
Как говорят в Санкт-Петербурге — бордюр или поребрик?
Как говорят в Санкт-Петербурге — бордюр или поребрик?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

В Санкт‑Петербурге, если хотите сойти за своего, говорите «поребрик». Именно это слово прочно укоренилось в местной речи и стало одним из самых узнаваемых маркеров петербургского говора.
«Поребрик» vs «бордюр» — это не просто разница в названиях, а своего рода лингвистическая граница между двумя столицами. В Москве привычно слышат «бордюр», а в Петербурге упорно держатся за «поребрик», и в этом есть особый шарм.

Откуда взялось слово «поребрик»?

Корни уходят в профессиональную строительную лексику. «Поребрик» изначально обозначал особый способ укладки кирпичей или каменных брусков «на ребро», создающий рельефный, выступающий край.

В отличие от гладкого «бордюра», поребрик действительно выглядит более фактурно, с характерными выступами. Со временем термин вышел за пределы стройплощадок и прочно вошёл в обиход горожан.

Любопытно, что слово не ограничивается только обозначением разделительной полосы между тротуаром и проезжей частью. В петербургской речи «поребриком» могут назвать и декоративный элемент на фасаде здания, и узорчатую окантовку — всё, что создаёт рельефную границу.

Эта языковая особенность давно стала предметом лёгкой дружеской пикировки между петербуржцами и москвичами, а также надёжным способом «вычислить» приезжего. Услышите «поребрик» — перед вами наверняка житель Северной столицы или человек, хорошо усвоивший местные речевые привычки.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью