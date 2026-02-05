Как говорят в Санкт-Петербурге — бордюр или поребрик?

В Санкт‑Петербурге, если хотите сойти за своего, говорите «поребрик». Именно это слово прочно укоренилось в местной речи и стало одним из самых узнаваемых маркеров петербургского говора.

«Поребрик» vs «бордюр» — это не просто разница в названиях, а своего рода лингвистическая граница между двумя столицами. В Москве привычно слышат «бордюр», а в Петербурге упорно держатся за «поребрик», и в этом есть особый шарм.

Откуда взялось слово «поребрик»?

Корни уходят в профессиональную строительную лексику. «Поребрик» изначально обозначал особый способ укладки кирпичей или каменных брусков «на ребро», создающий рельефный, выступающий край.

В отличие от гладкого «бордюра», поребрик действительно выглядит более фактурно, с характерными выступами. Со временем термин вышел за пределы стройплощадок и прочно вошёл в обиход горожан.

Любопытно, что слово не ограничивается только обозначением разделительной полосы между тротуаром и проезжей частью. В петербургской речи «поребриком» могут назвать и декоративный элемент на фасаде здания, и узорчатую окантовку — всё, что создаёт рельефную границу.

Эта языковая особенность давно стала предметом лёгкой дружеской пикировки между петербуржцами и москвичами, а также надёжным способом «вычислить» приезжего. Услышите «поребрик» — перед вами наверняка житель Северной столицы или человек, хорошо усвоивший местные речевые привычки.

