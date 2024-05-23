Когда появились первые фамилии на Руси и как их придумывали

Процесс офамиливания предков современных русских был долгим и путанным. Каждый человек обзавелся фамилией лишь после 1861 года, во времена Российской Империи. А вот в Древней Руси такого понятия не существовало. Тем не менее способ отличить одного Ивана от другого все же был.
История возникновения фамилий
До середины XIX века слово «фамилия» в русском языке употреблялось лишь в значении «семья». Происходит оно от латинского familia.
Первыми обзавелись фамилиями новгородцы. В летописях XIII–XIV веков встречаются имена «Костянтинъ Луготиниць, Гурята Пинещиничь». А к XV веку фамилии появились у большинства бояр и князей. Однако они были далеки от современного понимания термина.
Прежде всего речь шла об отчествах или прозвищах. Последние могли указывать на черты характера человека, профессию или место, откуда он родом. Например, светловолосого парня могли назвать Беляком, а буйного — Петухом. Вяземский — тот, кто родился в местах на реке Вязьме, Шуйские — из Шуи.
Даже, казалось бы, известные фамилии исторических деятелей на самом деле являются прозвищам. Так Александр Невский до битвы на Неве был всего лишь Александром Ярославичем. А род Рюриковичей называли так, потому что он происходил от Рюрика — первого правителя Руси.
Интересно, что фамилии воспитанников семинарий могли меняться в зависимости от их поведения. К примеру, Добромыслова могли переименовать в Ветринского, то есть двоечника.
Когда начали раздавать фамилии
Поголовное офамиливание населения началось после отмены крепостного права в 1861 году. Большинство людей в то время сами выбирали для себя подходящую фамилию. Кто-то связывал ее с бывшим помещиком, кто-то переделывал прозвище, а кто-то брал за основу имя отца или деда.
Еще более серьезно к делу отнеслись после 1933 года. В то время проходила всеобщая паспортизация населения.
Стоит отметить, что у многих людей в России «птичьи» фамилии. Их большое количество связано с тем, что птицы играли важную роль в хозяйстве и народных поверьях, пишет портал Projectlife24.
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