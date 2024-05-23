Когда появились первые фамилии на Руси и как их придумывали

Свобода выбора была не у всех.

Процесс офамиливания предков современных русских был долгим и путанным. Каждый человек обзавелся фамилией лишь после 1861 года, во времена Российской Империи. А вот в Древней Руси такого понятия не существовало. Тем не менее способ отличить одного Ивана от другого все же был.

История возникновения фамилий

До середины XIX века слово «фамилия» в русском языке употреблялось лишь в значении «семья». Происходит оно от латинского familia.

Первыми обзавелись фамилиями новгородцы. В летописях XIII–XIV веков встречаются имена «Костянтинъ Луготиниць, Гурята Пинещиничь». А к XV веку фамилии появились у большинства бояр и князей. Однако они были далеки от современного понимания термина.

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Прежде всего речь шла об отчествах или прозвищах. Последние могли указывать на черты характера человека, профессию или место, откуда он родом. Например, светловолосого парня могли назвать Беляком, а буйного — Петухом. Вяземский — тот, кто родился в местах на реке Вязьме, Шуйские — из Шуи.

Даже, казалось бы, известные фамилии исторических деятелей на самом деле являются прозвищам. Так Александр Невский до битвы на Неве был всего лишь Александром Ярославичем. А род Рюриковичей называли так, потому что он происходил от Рюрика — первого правителя Руси.

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Интересно, что фамилии воспитанников семинарий могли меняться в зависимости от их поведения. К примеру, Добромыслова могли переименовать в Ветринского, то есть двоечника.

Когда начали раздавать фамилии

Поголовное офамиливание населения началось после отмены крепостного права в 1861 году. Большинство людей в то время сами выбирали для себя подходящую фамилию. Кто-то связывал ее с бывшим помещиком, кто-то переделывал прозвище, а кто-то брал за основу имя отца или деда.

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Еще более серьезно к делу отнеслись после 1933 года. В то время проходила всеобщая паспортизация населения.

Стоит отметить, что у многих людей в России «птичьи» фамилии. Их большое количество связано с тем, что птицы играли важную роль в хозяйстве и народных поверьях, пишет портал Projectlife24.

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