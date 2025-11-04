Городовой / Город / Горячий лёд: сын Плющенко вышел на каток в Петербурге с температурой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Основная достопримечательность Петербурга разочаровала туристов. Как сделать так, чтобы ожидания совпали с реальностью? Город
Почему в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта Город
Миллион — но не наличными: в Петербурге многодетным начали выдавать по миллиону на ипотеку Город
Не просто шары: какие тайны хранят гранитные сферы на Стрелке Васильевского острова Город
Скрытая жемчужина Петербурга: вы проходите мимо него каждый день, но не знаете его секрета Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Горячий лёд: сын Плющенко вышел на каток в Петербурге с температурой

Опубликовано: 4 ноября 2025 22:30
Горячий лёд: сын Плющенко вышел на каток в Петербурге с температурой
Горячий лёд: сын Плющенко вышел на каток в Петербурге с температурой
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

12-летний Александр Плющенко сам принял решение выйти на лед, несмотря на недомогание.

В Санкт-Петербурге 12-летний Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко, на каток с температурой, чтобы поучаствовать в ледовом шоу.

После завершения выступления мальчику стало хуже и ему вызвали скорую помощь.

По словам его отца, еще накануне у Александра началась лихорадка. Родители предпринимали попытки облегчить состояние сына, снижая температуру.

Несмотря на недомогание мальчик сам принял решение выйти на лед.

Сразу после выступления у подростка вновь поднялась температура, которая достигла 39,5 градуса. В этот момент было принято решение вызвать скорую помощь. Появились сообщения, что Александра увезли в больницу.

В видеозаписи, размещённой его матерью Яной Рудковской в социальной сети, юный фигурист выразил благодарность за проявленное к нему внимание.

В обращении Александр заявил:

«Меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, просто скорая приехала осмотреть меня».

Напомним, юный фигурист является сыном прославленного спортсмена Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Свое необычное прозвище Гном Гномыч он получил благодаря родителям, которые часто обращаются к нему так.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью