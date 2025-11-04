Горячий лёд: сын Плющенко вышел на каток в Петербурге с температурой

В Санкт-Петербурге 12-летний Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко, на каток с температурой, чтобы поучаствовать в ледовом шоу.
После завершения выступления мальчику стало хуже и ему вызвали скорую помощь.
По словам его отца, еще накануне у Александра началась лихорадка. Родители предпринимали попытки облегчить состояние сына, снижая температуру.
Несмотря на недомогание мальчик сам принял решение выйти на лед.
Сразу после выступления у подростка вновь поднялась температура, которая достигла 39,5 градуса. В этот момент было принято решение вызвать скорую помощь. Появились сообщения, что Александра увезли в больницу.
В видеозаписи, размещённой его матерью Яной Рудковской в социальной сети, юный фигурист выразил благодарность за проявленное к нему внимание.
В обращении Александр заявил:
«Меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, просто скорая приехала осмотреть меня».
Напомним, юный фигурист является сыном прославленного спортсмена Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Свое необычное прозвище Гном Гномыч он получил благодаря родителям, которые часто обращаются к нему так.