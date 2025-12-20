Тайны Зимней канавки: место, где грань между мирами истончается

Петербург славится не только парадной красотой, но и мрачными городскими историями. Одну из самых известных порталу «Городовому» рассказал экскурсовод Вадим Верещагин.
Речь идёт о Зимней канавке, по поверьям, населённой призраками. «Говорят, что там живут призраки — декабристы, погибшие ленинградцы времён блокады, самоубийцы, ушедшие в воду с мостов», — отмечает Верещагин.
Однако эти души, по легенде, спят тихо и беспокоят город нечасто.
«Но в особо морозные дни открывается тонкая грань между мирами, и, гуляя вдоль канавки, можно услышать печальный, едва уловимый шелест», — добавляет экскурсовод.
Эта история превращает тихий уголок в центре города в место, где прошлое буквально ощущается в морозном воздухе.