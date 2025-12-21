В понедельник погода покажет зубы: в Северную столицу придут снег и пронизывающий холод

В Петербурге установилась относительно мягкая погода, при этом в течение дня прогнозируются осадки в виде дождя. По сведениям Михаила Леуса, представляющего центр прогноза «Фобос», сегодня температура в городе составит от +4 до +6 градусов. В соседних районах Ленинградской области столбики термометра покажут от +1 до +6 градусов.
Ветер сегодня сменит направление с юго-западного на северо-западный, его скорость – от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, достигнув отметки 757 миллиметров ртутного столба, что считается ниже обычных показателей для этого времени года. Осадки продлятся на протяжении дня, что станет главным погодным событием текущих суток.
Погода изменится в начале предстоящей недели: с понедельника, 22 декабря, в городе ожидается снегопад. К утру температура воздуха опустится до нуля и ниже — до минус 2 градусов. В вечерние часы градусник покажет уже от минус 4 до минус 6, что ознаменует наступление зимних условий.