В понедельник погода покажет зубы: в Северную столицу придут снег и пронизывающий холод

Новости по теме

«Это будет климат Краснодара»: изменится ли погода в Петербурге из-за тенденции на повышение температуры

Перейти

Ежедневный прогноз погоды: какая температура воды установится в сказочном Дубае в декабре

Перейти

Кто приручил ветер и взял серебро на чемпионате мира? Петербургская гонщица

Перейти

Посреди лета: как в Петербурге 1912 года построили «Дворец тепла и льда», бросив вызов погоде

Перейти

Над Невой сгущаются тучи: в понедельник петербуржцев ждёт ухудшение погоды

Перейти