Не в Стокгольме! Настоящий домик Карлсона нашли в центре Петербурга

В самом центре Петербурга, на набережной Фонтанки, дом № 50 кажется совершенно обычным, если смотреть только на фасад. Но стоит пройти под арку во двор — и взгляд неизбежно поднимется вверх: на крыше устроился маленький домик с фонариком, словно вырванный со страниц Астрид Линдгрен. Будто герой сказки действительно выбрал Петербург своим новым городом.
Этот уютный "чердачок" — не просто милый архитектурный жест. Под ним находится вход в детский театр Karlsson Haus, один из самых камерных и необычных театров в городе.
Театр, который спрятался под крышей
Karlsson Haus появился как небольшой независимый театр, где спектакли играют почти "на вытянутой руке" от зрителя. Его создатели сознательно выбрали формат домашнего пространства: небольшие залы, близкий контакт с актёрами, внимание к деталям и атмосфера, в которой ребёнок чувствует себя участником происходящего.
Со временем домик на крыше стал настоящим символом театра — и ориентиром для тех, кто ищет вход. Он подчёркивает идею: иногда чудо находится прямо над головой, стоит только поднять взгляд.
Здесь по-прежнему дают камерные постановки, часто интерактивные и рассчитанные на семейный просмотр. Театр участвует в городских фестивалях, а двор на Фонтанке постепенно превратился в маленькую локальную достопримечательность: сюда приводят гостей города, чтобы показать "петербургский дом Карлсона".
Где искать домик Карлсона
Адрес — совершенно петербургский, недалеко от Летнего сада и Аничкова моста:
📍 Набережная реки Фонтанки, 50
Вход — со двора. Домик видно сразу, стоит лишь поднять глаза.