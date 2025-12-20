Городовой / Общество / Найти елочную игрушку, получить «Новогоднюю почту» на Дворцовой: главные зимние ярмарки Петербурга открывают двери
Найти елочную игрушку, получить «Новогоднюю почту» на Дворцовой: главные зимние ярмарки Петербурга открывают двери

Опубликовано: 20 декабря 2025 21:00
Найти елочную игрушку, получить «Новогоднюю почту» на Дворцовой: главные зимние ярмарки Петербурга открывают двери
Фото: Городовой.ру

Даже в закрытые обычно месте будут пускать всех подряд.

Чтобы настроиться на праздничный лад, петербуржцы и гости города традиционно отправляются на ярмарки. «Городовой» вместе с архитектурным фотографом, дизайнером, автором проекта «Архитектура петербургского настроения» Любовью Черник выяснил, какие из них стоит посетить в этом декабре и как отправить открытку с главной площади страны.

В декабре в городе начинают работу атмосферные ярмарки. Обратите внимание на Рождественскую ярмарку в Ботаническом саду, которая пройдёт с 6 по 21 декабря в Зелёном домике. Там можно будет найти ёлочные украшения, венки и природный декор. Вход в парк в эти дни свободный.

С 13 декабря по 11 января заработают главные городские площадки: ярмарки на Дворцовой, Манежной и Московской площадях, а также новогодний базар в Новой Голландии. Вход на все эти ярмарки свободный.

Отдельно стоит отметить ежегодную ярмарку в Академии Штиглица («Мухе») — регистрация на неё откроется 14 декабря, и это отличный шанс бесплатно посетить это знаковое здание.

Особенной традицией станет работа «Новогодней почты» на Дворцовой площади. С 20 по 30 декабря каждый желающий сможет бесплатно отправить праздничную открытку с уникальным дизайном по всей России.

Петербург в декабре — это город-праздник. Чтобы окунуться в предновогоднюю суету, купить авторские подарки или отправить тёплые поздравления, достаточно выйти на одну из центральных площадей. А «Новогодняя почта» на Дворцовой позволит разделить радость праздника с теми, кто далеко.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
