Банка шпрот и 2 ингредиента - через 10 минут отменная закуска на столе: только приготовила, а домочадцы просят еще

Хотите удивить гостей оригинальной закуской? Попробуйте приготовить бутерброды со шпротами по‑новому — без хлеба.
Классическая закуска превратится в необычное блюдо, которое удивит даже искушенного гурмана. Такие бутерброды готовятся из доступных ингредиентов и станут настоящим украшением праздничного стола.
Ингредиенты
- картофель - 3 шт.;
- растительное масло - 100 мл.;
- сыр - 50 г;
- майонез - 2 ст. л.;
- чеснок - 1 зубчик;
- помидор - 1 шт.;
- шпроты - 1 банка;
- укроп - для украшения.
Крупную картошку разрезаем на толстые ломтики, промываем и просушиваем на бумажных полотенцах. В сковороде разогреваем растительно масло и партиями обжариваем ломтики картофеля до румяной корочки.
Затем перекладываем основу наших бутербродов на бумажные полотенца и посыпаем солью. В отдельной миске смешиваем сыр (30 г), натертый на мелкой терке, майонез, и измельченный чеснок.
Ломтики картофеля смазываем сырно-чесночной массой (по 1/2 чайной ложки на каждый кусочек), выкладываем шпроты и тонкий слайс помидора. Украшаем бутерброды веточкой укропа и тертым сыром (20 г). Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, как сделать чебуреки за 10 минут. С этим рецептом справится даже начинающая хозяйка.