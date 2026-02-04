Городовой / Полезное / Банка шпрот и 2 ингредиента - через 10 минут отменная закуска на столе: только приготовила, а домочадцы просят еще
Банка шпрот и 2 ингредиента - через 10 минут отменная закуска на столе: только приготовила, а домочадцы просят еще

Опубликовано: 4 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Источник фото: Городовой.ру

Хотите удивить гостей оригинальной закуской? Попробуйте приготовить бутерброды со шпротами по‑новому — без хлеба.

Классическая закуска превратится в необычное блюдо, которое удивит даже искушенного гурмана. Такие бутерброды готовятся из доступных ингредиентов и станут настоящим украшением праздничного стола.

Ингредиенты

  • картофель - 3 шт.;
  • растительное масло - 100 мл.;
  • сыр - 50 г;
  • майонез - 2 ст. л.;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • помидор - 1 шт.;
  • шпроты - 1 банка;
  • укроп - для украшения.

Крупную картошку разрезаем на толстые ломтики, промываем и просушиваем на бумажных полотенцах. В сковороде разогреваем растительно масло и партиями обжариваем ломтики картофеля до румяной корочки.

Затем перекладываем основу наших бутербродов на бумажные полотенца и посыпаем солью. В отдельной миске смешиваем сыр (30 г), натертый на мелкой терке, майонез, и измельченный чеснок.

Ломтики картофеля смазываем сырно-чесночной массой (по 1/2 чайной ложки на каждый кусочек), выкладываем шпроты и тонкий слайс помидора. Украшаем бутерброды веточкой укропа и тертым сыром (20 г). Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как сделать чебуреки за 10 минут. С этим рецептом справится даже начинающая хозяйка.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
