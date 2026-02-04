Банка шпрот и 2 ингредиента - через 10 минут отменная закуска на столе: только приготовила, а домочадцы просят еще

Новости по теме

Картофель, курица и сыр: этот копеечный салат мужья подруг называют «рождественским чудом»

Перейти

От сырого леса до большой ссоры: как появилось выражение «сыр-бор»

Перейти

Три ингредиента на терке - и нежная намазка на хлеб готова: завтрак за минуту - альтернатива бутербродам с колбасой

Перейти

Какой лук добавлять в фарш: сырой, ошпаренный или жареный – эксперт дала четкий ответ, в давнем споре хозяек поставлена точка

Перейти

Картофельные шарики с сыром – и в пир, и в мир: приготовятся за 15 минут – исчезнут со стола первыми

Перейти