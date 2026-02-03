Сделала чебуреки по‑ленивому: 10 минут - и все готово, без возни с тестом и танцев с бубнами

Если вы хотите насладиться вкусом настоящих чебуреков, но не готовы тратить часы на приготовление теста, лаваш станет вашим спасением. С ним процесс заметно упрощается.
Не придется возиться с мукой, замешивать и раскатывать тесто. И что особенно приятно — по вкусу такие чебуреки ничем не уступают классическим.
Ингредиенты
- лаваш – 3 листа;
- фарш - 300 г;
- лук -2 шт.;
- адыгейская соль - 1 ч. л.;
- яйцо - 1 шт.;
- вода - 30 мл.
Лук нарезаем на мелкие кубики или измельчаем его в блендере. В миску кладем фарш, добавляем к нему лук, воду, соль и тщательно перемешаем массу до однородности.
Каждый лист лаваша разрезаем на прямоугольные заготовки. Из одного листа получается 4 части. На один край каждого прямоугольника равномерно выкладываем тонкий слой фарша.
В отдельной миске взбиваем яйцо и смазываем им край лаваша с фаршем кулинарной кисточкой. Накрываем фарш второй половинкой лаваша и плотно прижимаем края. Так они склеятся, и мясной сок не будет вытекать при жарке.
То же самое делаем с остальными заготовками. Затем разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, выкладываем чебуреки и жарим на среднем огне до готовности.
Горячие чебуреки сразу подаем к столу. Приятного аппетита!
