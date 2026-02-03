Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько ехать от Ростова Великого до Санкт-Петербурга?
Сколько ехать от Ростова Великого до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 3 февраля 2026 07:10
 Проверено редакцией
ростов, храм, указатели
Сколько ехать от Ростова Великого до Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

От Ростова Великого до Санкт‑Петербурга — около 810 км по трассе. Дорога обещает быть живописной: за окном будут сменяться старинные городки, лесные массивы и речные долины.

Как удобнее добраться от Ростова Великого до Питера?

На машине путь займёт примерно 11–12 часов без учёта остановок. Маршрут пролегает через Углич, Тверь и Великий Новгород — можно заодно заглянуть в эти исторические места. Трасса в целом ровная, но стоит учесть платный участок на М11 (от Твери до Петербурга). Если ехать с комфортом, делая перерывы на отдых и обед, поездка растянется на полтора дня.

Можно ли доехать поездом до Питера напрямую?

Поездом напрямую не добраться: придётся делать пересадку в Москве. Сначала — около 3 часов до столицы на пригородном поезде, затем ещё 4–9 часов на «Сапсане» или обычном составе до Петербурга. В сумме с ожиданием между рейсами выйдет 8–12 часов.

Есть ли самолеты из Ростова Великого до Питера?

Самолётом быстрее всего, но с нюансом: своего аэропорта в Ростове Великом нет. Нужно доехать до Москвы (около 3 часов на поезде), а оттуда — прямой перелёт до Пулково займёт всего 1 час 20 минут. В итоге на всю дорогу уйдёт около 6–7 часов с учётом трансферов.

В чем сложность добраться от Ростова Великого до Питера на автобусе?

Автобус — самый непростой способ: прямых рейсов нет, придётся ехать через Ярославль. Сначала около часа до Ярославля, затем ночной рейс до Петербурга (в пути примерно 9 часов). В сумме выйдет больше 12 часов с пересадками и ожиданием, а комфорт будет зависеть от состояния транспорта и расписания. Зато билет обойдётся дешевле прочих вариантов.

Какой бы путь вы ни выбрали, путешествие из Ростова Великого в Петербург — это не просто переезд, а возможность увидеть разные грани русской провинции и ощутить контраст между древним городом с белокаменными храмами и северной столицей с её строгой архитектурой.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
