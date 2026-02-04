Сколько разводных мостов в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге насчитывается 18 разводных мостов, однако регулярно в навигационный период (с апреля по ноябрь) разводят только 12 из них. Остальные поднимаются по предварительной заявке.

Основные разводные мосты расположены на Большой Неве, Большой Невке и Малой Неве.

Основные мосты: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского, Володарский, Тучков, Биржевой.

По заявке: Кантемировский, Гренадерский, Сампсониевский мосты разводят только при необходимости.

Почему именно столько разводных мостов в Петербурге?

Город раскинулся на множестве островов, а Нева — судоходная артерия. Чтобы обеспечить проход крупнотоннажных судов, инженеры ещё в XIX веке разработали механизм разводки пролётов. И хотя технологии шагнули далеко вперёд, принцип остался тем же: мост «разводится» (то есть поднимается или поворачивается), освобождая путь кораблям.

У каждого моста свой характер. Например, Дворцовый мост — один из самых зрелищных: его два пролёта поднимаются вверх, образуя симметричный «угол». А вот Биржевой мост разводится иначе — его центральный пролёт поворачивается вокруг оси, словно дверь.

В какое время разводят мосты?

Время развода — почти ритуал. Самые популярные мосты (Дворцовый, Троицкий, Благовещенский) разводят ночью, и это превратилось в своего рода шоу для горожан и туристов. Люди собираются на набережных, чтобы увидеть, как огромные конструкции приходят в движение под светом прожекторов.

Разводка синхронизирована с движением судов, светофорами и даже метро. Например, когда разводят Троицкий мост, поезда подземки на участке рядом с ним замедляют ход — чтобы пассажиры не почувствовали толчков.

График разводки мостов регулярно меняется, актуальную информацию предоставляет «Мостотрест».

