Финалист «Битвы экстрасенсов» о том, какое дерево заменит ель: Пластиковая, живая или вообще не хвойное?

Каждый декабрь мы повторяем ритуал: достаём с антресолей коробку или идём на ёлочный базар. Эзотерики уверяют: от того, какое деревце вы принесёте в дом, зависят ваши потоки удачи, денег и любви на весь следующий год. И пока одни спорят о ценах и экологии, другие советуют смотреть глубже.
Ясновидящая Дарья Миронова, финалист первого сезона «Битвы экстрасенсов», объясняет разницу так:
«Живая ёлка — это запах, это энергия, это очищение пространства… Это живой формат жизненной силы». По её словам, идеал — это дерево в горшке, которое можно потом посадить. Оно не просто украшение, а «ваша защита и оберег».
Срезанная же ёлка — это уже «мёртвая» энергия, которая, увядая, может «перекрыть» нужные вам потоки, например, денежный. А вот искусственная ёлка — нейтральный объект, чистый лист. Её энергетику вы создаёте сами в момент украшения. Если делать это с радостью и светлыми мыслями, она станет талисманом. Если в ссоре и унынии — может «запомнить» негатив.
Но что, если вы не хотите ставить ёлку вовсе? Здесь эзотерики не видят катастрофы. Достаточно любой хвойной ветки, украшенной хотя бы одним шаром, чтобы создать настроение и открыть потоки.
Главное — магия кроется не в самом дереве, а в вашем настрое и ритуале: аромат мандаринов, семейный просмотр любимого фильма, зажжённые гирлянды. Эта атмосфера и есть та самая «магия», которая привлекает в дом счастье.
Кстати, о подарках: эзотерический этикет строг. Не дарите ножи, часы, зеркала и носки — это к ссорам и разлуке. Сервизы, вазы и кошельки нельзя дарить пустыми — обязательно положите внутрь монетку или конфету, чтобы у одариваемого не было «пустых карманов».
Фотографию в рамке тоже лучше преподносить отдельно от самой рамки, чтобы не «заблокировать» момент, изображённый на снимке, отмечает Миронова.
