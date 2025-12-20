Городовой / Общество / Финалист «Битвы экстрасенсов» о том, какое дерево заменит ель: Пластиковая, живая или вообще не хвойное?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не в Стокгольме! Настоящий домик Карлсона нашли в центре Петербурга Город
«Тоннель» с Боярской оказался пародией на сканди-детектив: сериал, в котором каждый житель Петербурга видит грубые ляпы Общество
Из «Гаражного» — в город: новый парк выпустил на линии первые автобусы Город
«Молодёжка» и «Тайны следствия» осиротели: не стало Лобоцкого Город
Первый за полвека: Большой Смоленский разводной мост изменит Петербург Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Финалист «Битвы экстрасенсов» о том, какое дерево заменит ель: Пластиковая, живая или вообще не хвойное?

Опубликовано: 20 декабря 2025 19:00
новогоднее дерево
Финалист «Битвы экстрасенсов» о том, какое дерево заменит ель: Пластиковая, живая или вообще не хвойное?
Фото: Городовой.ру

Вот что советует эзотерик.

Каждый декабрь мы повторяем ритуал: достаём с антресолей коробку или идём на ёлочный базар. Эзотерики уверяют: от того, какое деревце вы принесёте в дом, зависят ваши потоки удачи, денег и любви на весь следующий год. И пока одни спорят о ценах и экологии, другие советуют смотреть глубже.

Ясновидящая Дарья Миронова, финалист первого сезона «Битвы экстрасенсов», объясняет разницу так:

«Живая ёлка — это запах, это энергия, это очищение пространства… Это живой формат жизненной силы». По её словам, идеал — это дерево в горшке, которое можно потом посадить. Оно не просто украшение, а «ваша защита и оберег».

Срезанная же ёлка — это уже «мёртвая» энергия, которая, увядая, может «перекрыть» нужные вам потоки, например, денежный. А вот искусственная ёлка — нейтральный объект, чистый лист. Её энергетику вы создаёте сами в момент украшения. Если делать это с радостью и светлыми мыслями, она станет талисманом. Если в ссоре и унынии — может «запомнить» негатив.

Но что, если вы не хотите ставить ёлку вовсе? Здесь эзотерики не видят катастрофы. Достаточно любой хвойной ветки, украшенной хотя бы одним шаром, чтобы создать настроение и открыть потоки.

Главное — магия кроется не в самом дереве, а в вашем настрое и ритуале: аромат мандаринов, семейный просмотр любимого фильма, зажжённые гирлянды. Эта атмосфера и есть та самая «магия», которая привлекает в дом счастье.

Кстати, о подарках: эзотерический этикет строг. Не дарите ножи, часы, зеркала и носки — это к ссорам и разлуке. Сервизы, вазы и кошельки нельзя дарить пустыми — обязательно положите внутрь монетку или конфету, чтобы у одариваемого не было «пустых карманов».

Фотографию в рамке тоже лучше преподносить отдельно от самой рамки, чтобы не «заблокировать» момент, изображённый на снимке, отмечает Миронова.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью