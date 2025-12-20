Финалист «Битвы экстрасенсов» о том, какое дерево заменит ель: Пластиковая, живая или вообще не хвойное?

Каждый декабрь мы повторяем ритуал: достаём с антресолей коробку или идём на ёлочный базар. Эзотерики уверяют: от того, какое деревце вы принесёте в дом, зависят ваши потоки удачи, денег и любви на весь следующий год. И пока одни спорят о ценах и экологии, другие советуют смотреть глубже.

Ясновидящая Дарья Миронова, финалист первого сезона «Битвы экстрасенсов», объясняет разницу так:

«Живая ёлка — это запах, это энергия, это очищение пространства… Это живой формат жизненной силы». По её словам, идеал — это дерево в горшке, которое можно потом посадить. Оно не просто украшение, а «ваша защита и оберег».

Срезанная же ёлка — это уже «мёртвая» энергия, которая, увядая, может «перекрыть» нужные вам потоки, например, денежный. А вот искусственная ёлка — нейтральный объект, чистый лист. Её энергетику вы создаёте сами в момент украшения. Если делать это с радостью и светлыми мыслями, она станет талисманом. Если в ссоре и унынии — может «запомнить» негатив.