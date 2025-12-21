Мандариновый капучино и булки в «Севкабель Порту» ждут: куда зайти, чтобы согреться промозглой петербургской зимой

Кофейни, библиотеки и другие места, где путник может отдохнуть.

Декабрь в Петербурге в этом году щадит гуляющих, но настоящая зима всё равно даст о себе знать. «Городовой» спросил у архитектурного фотографа Любови Черник, куда можно забежать, чтобы быстро отогреться, и какие напитки помогут прочувствовать зимнее настроение.

Если замёрзли на прогулке, самый простой и приятный способ согреться — зайти в одну из многочисленных кофеен. В декабре многие предлагают специальные сезонные напитки.

Например, в кафе Surf можно попробовать мандариновый капучино (до 28 февраля, 395 ₽). В «Культуре Общения» гостей ждут моккачино «Мандарин» (400 ₽) или ежевичный глинтвейн (350 ₽). А пекарня СЛОЙ уже открыла зимний корнер на катке в «Севкабель Порту» и скоро обещает добавить в меню тематические спешл-булки.

Для тех, кто хочет провести время в тепле и без трат, отличный вариант — городские библиотеки. Они в декабре превращаются в центры бесплатного досуга. Так, в Библиотечно-культурном центре «НОТА» 27 декабря пройдёт Новогодний вечер винила с чаепитием, а 29 декабря — новогодний джем.

Для посещения этих мероприятий нужна предварительная регистрация на сайте библиотеки (notalib.ru). Для детей 14 декабря в «Подписных изданиях» пройдёт выездной мастер-класс от Библиотеки им. Маяковского с чтением рождественской истории и созданием открытки.

Зимний Петербург — это не только морозный ветер с Невы, но и тёплые укрытия с ароматными напитками. Согреться можно как за чашкой праздничного капучино, так и на творческом вечере в библиотеке, главное — знать, куда свернуть.

