Городовой / Общество / Невский - не защитник Петербурга? Покровитель Мороз-Воевода, и мы вам это докажем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайны Зимней канавки: место, где грань между мирами истончается Общество
Сирена смолкла, а кулаки — нет: СКА и «Спартак» подрались после матча Город
Какой билет купить в Екатерининский дворец: гид по трем маршрутам Общество
Вместо осуждения — защита: в Госдуме призвали вступиться за петербургскую учительницу, подозреваемую в насилии Город
Порфировая ваза в Летнем саду: подарок мира, который однажды раскололся надвое Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Невский - не защитник Петербурга? Покровитель Мороз-Воевода, и мы вам это докажем

Опубликовано: 20 декабря 2025 22:00
Невский - не защитник Петербурга? Покровитель Мороз-Воевода, и мы вам это докажем
Невский - не защитник Петербурга? Покровитель Мороз-Воевода, и мы вам это докажем
Фото: Городовой.ру

Рассказываем о мифе, который знают только коренные петербуржцы.

Если верить городским легендам, то у Петербурга есть свой могущественный покровитель, и нет, не Александр Невский, а сам Мороз. Экскурсовод Вадим Верещагин рассказал порталу «Городовой» о двух ипостасях этого зимнего духа.

«Есть легенда о Морозе-Воеводе: будто бы ещё при Петре Первом он помогал городу — сковывал болотистую почву, чтобы Пётр мог строить здесь столицу», — делится Верещагин. А через сто лет этот образ эволюционировал.

С началом Отечественной войны 1812 года в народной памяти появился «Генерал Мороз». По словам экскурсовода, он «сделал то, чего не смогли добиться фельдмаршалы», обратив в бегство армию Наполеона.

Легенда о том, как лютый холод трескал пуговицы на шинелях французов и вынуждал их отступать, настолько укоренилась, что стала неотъемлемой частью петербургского фольклора и народной памяти.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью