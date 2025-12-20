Невский - не защитник Петербурга? Покровитель Мороз-Воевода, и мы вам это докажем

Если верить городским легендам, то у Петербурга есть свой могущественный покровитель, и нет, не Александр Невский, а сам Мороз. Экскурсовод Вадим Верещагин рассказал порталу «Городовой» о двух ипостасях этого зимнего духа.
«Есть легенда о Морозе-Воеводе: будто бы ещё при Петре Первом он помогал городу — сковывал болотистую почву, чтобы Пётр мог строить здесь столицу», — делится Верещагин. А через сто лет этот образ эволюционировал.
С началом Отечественной войны 1812 года в народной памяти появился «Генерал Мороз». По словам экскурсовода, он «сделал то, чего не смогли добиться фельдмаршалы», обратив в бегство армию Наполеона.
Легенда о том, как лютый холод трескал пуговицы на шинелях французов и вынуждал их отступать, настолько укоренилась, что стала неотъемлемой частью петербургского фольклора и народной памяти.
