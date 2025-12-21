Средство против тли и муравьев: 1 ст. ложка безобидного средства на 10 литров и паразиты сбегут с участка

Знакомый ужас: тля облепила розы, а муравьи ей помогают? Химия не вариант. Спасение — в связке из двух копеечных средств.
Смесь сыворотки и нашатыря создает на листьях липкую пленку. Тле физически трудно есть и дышать, а запах аммиака отпугивает муравьёв.
Рецепт
На 10 л воды — 1 л сыворотки и 1-2 ст. л. нашатырного спирта. Взболтать, но не смешивать — и вечером на растения. Средство смывается дождём и не защищает новые побеги. Нужны повторные обработки. При тотальном заражении — только как помощь, а не основное оружие.
Работает? Да. Безопасно? Абсолютно. Но волшебной таблеткой не является. Опрыскивайте регулярно. Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.