В Петербурге активизировался «гонконгский» грипп: симптомы, как обезопасить себя и близких

Эпидемический порог в городе пока не превышен, однако врачи отмечают рост случаев «гонконгского» гриппа — сезонного варианта вируса A (H3N2), впервые вызвавшего пандемию в 1968 году. Сейчас он значительно менее опасен, но остаётся серьёзным заболеванием, требующим внимания.
Главные симптомы
Заболевание, как правило, начинается остро. Его характерные признаки — внезапный и стремительный подъём температуры до высоких значений (39–40°C), сильная головная боль, ломота в теле и выраженная слабость.
При этом насморк часто присоединяется лишь на 2–3 сутки, а вот сухость и першение в горле могут появиться с первых дней, передает портал 78.
Особенности у детей и взрослых
У детей грипп часто протекает тяжелее из-за незрелости иммунной системы, а риск осложнений (таких как отиты, бронхиты или пневмонии) для всех возрастных групп остаётся высоким. Заниматься самолечением строго не рекомендуется — при появлении симптомов необходимо вызвать врача на дом.
Как защититься
Основной и самый эффективный метод защиты — вакцинация. Современные прививки включают актуальные штаммы, в том числе и H3N2. Неспецифическая профилактика включает ношение маски в местах скопления людей, частое мытьё рук и регулярное проветривание помещений.
В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что данные о распространении агрессивного, необычного гриппа не подтверждаются, а рост госпитализаций с тяжёлым течением не наблюдается. Однако бдительность и соблюдение мер предосторожности по-прежнему важны.
