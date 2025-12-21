Городовой / Общество / В Петербурге активизировался «гонконгский» грипп: симптомы, как обезопасить себя и близких
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Липучка или шипы: лайфхак по выбору зимних шин для Петербурга Общество
Что нельзя дарить учителю на Новый год: неожиданные запреты, о которых не знали даже отличники Город
Полмиллиона с хвостиком за третьего: выплату хотят поднять до 550 тысяч рублей Город
Клюква на страже здоровья: какая доза ягоды противостоит ОРВИ и повышает иммунитет Общество
Геракл и Флора Петербурга: как одна пара античных богов живёт сразу в трёх местах Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

В Петербурге активизировался «гонконгский» грипп: симптомы, как обезопасить себя и близких

Опубликовано: 21 декабря 2025 09:30
грипп
В Петербурге активизировался «гонконгский» грипп: симптомы, как обезопасить себя и близких
Фото: Городовой.ру

Очередная напасть пришла к нам из-за границы.

Эпидемический порог в городе пока не превышен, однако врачи отмечают рост случаев «гонконгского» гриппа — сезонного варианта вируса A (H3N2), впервые вызвавшего пандемию в 1968 году. Сейчас он значительно менее опасен, но остаётся серьёзным заболеванием, требующим внимания.

Главные симптомы

Заболевание, как правило, начинается остро. Его характерные признаки — внезапный и стремительный подъём температуры до высоких значений (39–40°C), сильная головная боль, ломота в теле и выраженная слабость.

При этом насморк часто присоединяется лишь на 2–3 сутки, а вот сухость и першение в горле могут появиться с первых дней, передает портал 78.

Особенности у детей и взрослых

У детей грипп часто протекает тяжелее из-за незрелости иммунной системы, а риск осложнений (таких как отиты, бронхиты или пневмонии) для всех возрастных групп остаётся высоким. Заниматься самолечением строго не рекомендуется — при появлении симптомов необходимо вызвать врача на дом.

Как защититься

Основной и самый эффективный метод защиты — вакцинация. Современные прививки включают актуальные штаммы, в том числе и H3N2. Неспецифическая профилактика включает ношение маски в местах скопления людей, частое мытьё рук и регулярное проветривание помещений.

В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что данные о распространении агрессивного, необычного гриппа не подтверждаются, а рост госпитализаций с тяжёлым течением не наблюдается. Однако бдительность и соблюдение мер предосторожности по-прежнему важны.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью