Санта Клаус, лицо к осмотру: Дед Мороз на мощных «санях» застрял в замерзшей Неве

Санта в США по традиции застревает в каминах, а в Петербурге зима дарит свои сюрпризы — здесь даже «Форд Мустанг» с Дедом Морозом может застрять на льду Невы.
20 декабря 2022 года прохожие заметили у самых берегов замерзшей реки необычное зрелище: яркий катер, стилизованный под спортивный автомобиль, увенчанный новогодней ёлочкой и с Дедом Морозом на борту, вдруг встал как вкопанный.
План, казалось бы, был прекрасный — эффектный новогодний выход на водоёме. Но, увы, лед Петербурга оказался сильнее.
Катер-«Мустанг» горожане хорошо знали ещё с лета: он не раз рассекал волны и собирал восторженные взгляды на петербургских водоемах. Но в декабре владельцы решили устроить шоу и прорваться сквозь ледяную корку Невы, чтобы «волшебник» прибыл к публике в обновлённых санях. Итог — два метра пути и полное фиаско, отмечали в Сети.