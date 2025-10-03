Городовой / Город / Витебский вокзал — старейший и самый «кинематографичный» в Петербурге
Витебский вокзал — старейший и самый «кинематографичный» в Петербурге

Опубликовано: 3 октября 2025 00:00
Витебский вокзал
Витебский вокзал — старейший и самый «кинематографичный» в Петербурге
Городовой ру

Его купола и арочные залы помнят императорские выезды и десятки съёмочных групп.

История вокзала началась в 1837 году, когда отсюда отправился первый российский поезд до Царского Села. Машинистом "Проворного" в тот день был сам инженер строительства дороги Франц Герстнер, а среди пассажиров — император Николай I.

Тогда вокзал был деревянным, временным, но именно он открыл новую эпоху.

Архитектура нового века

Современное здание появилось в 1904 году. Проект Станислава Бржозовского стал одним из первых образцов стиля модерн в общественной архитектуре Петербурга.

Витражные окна, парадная лестница с мраморными перилами, металлический купол, ажурные козырьки и часы на башне — вокзал был задуман не только как транспортный, но и как художественный объект.

Здесь же появился Императорский павильон, откуда в дорогу отправлялись члены царской семьи.

Витебский в кино

Благодаря выразительным интерьерам вокзал часто «играет» другие города. В фильмах о Шерлоке Холмсе он стал лондонской "Викторией", в "Брате" Данила Багров оказывается именно здесь, в "Вокзале для двоих" действие перенесено в вымышленный Заступинск.

Позже здесь снимали "Серебряные коньки", "Майора Грома" и даже "Улицы разбитых фонарей".

Сегодня

Старейший вокзал Петербурга продолжает выполнять своё главное назначение: отсюда уходят поезда в Беларусь, Прибалтику, на юг России. Но для многих пассажиров Витебский остаётся не только транспортным узлом, но и музеем под открытым небом.

Елизавета Астахова
Город
