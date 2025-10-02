Забытые правила: почему раньше варили грибы 40 минут, а теперь достаточно трех

Казалось бы, что может быть проще и безопаснее, чем суп из собранных в лесу грибов?
Однако, миколог, ведущий специалист МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков предостерегает: далеко не все съедобные грибы одинаково подходят для варки.
Некоторые из них могут вызвать неприятные последствия.
«Посолочные» грибы — не для супа
Грибы, предназначенные для засолки — такие как грузди и волнушки, для варки не годятся.
«Из них, конечно, суп не сваришь», — рассказал эксперт порталу «Городовой».
«Там, где есть горечь, например, валуй», — приводит примеры миколог.
Если такие грибы и отвариваются перед засолкой, то «это сливать в любом случае».
Современные грибы — другая обработка
Правила готовки грибов сильно изменились.
«Раньше варили там 40 минут, потом их жарили, они становились картонные и без аромата», — говорит миколог.
Сегодня многие грибы не нуждаются в длительной термообработке.
«Большинство грибов вот которые у нас есть… токсин, скажем, в подберезовике есть токсин, но три минуты термообработки — все, их нету», — объясняет Дьяков.
«Поэтому их можно варить спокойно, смело, без проблем, то есть даже не надо сливать воду из-под них».
Сыроежки и грузди: особенности приготовления
Особое внимание стоит уделить сыроежкам и груздям. Грибы рода Lactarius (млечники), к которым относятся грузди, «практически все надо вываривать, вымачивать».
Исключение — рыжики, которые можно «даже в общем сыром виде посолить».
«А вот сыроежки все-таки сырыми есть не надо, все-таки лучше в термообработку».
Красные сыроежки — особая осторожность
Среди сыроежек, особенно красных видов, существуют «очень острые соединения, раздражающие желудочно-кишечный тракт».
«Во-первых, они, в принципе, горькие. Это даже просто на вкус», — предупреждает специалист.
В Европе такие грибы «считаются ядовитыми», хотя это не токсины, а сильные раздражители.
«Поэтому красные сыроежки в Европе считаются ядовитыми грибами».
Если есть сомнения, «лучше просто красные сыроежки просто не собирать все».