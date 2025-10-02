Забытые правила: почему раньше варили грибы 40 минут, а теперь достаточно трех

У таких экспериментов могут быть последствия.

Казалось бы, что может быть проще и безопаснее, чем суп из собранных в лесу грибов?

Однако, миколог, ведущий специалист МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков предостерегает: далеко не все съедобные грибы одинаково подходят для варки.

Некоторые из них могут вызвать неприятные последствия.

«Посолочные» грибы — не для супа

Грибы, предназначенные для засолки — такие как грузди и волнушки, для варки не годятся.

«Из них, конечно, суп не сваришь», — рассказал эксперт порталу «Городовой».

«Там, где есть горечь, например, валуй», — приводит примеры миколог.

Если такие грибы и отвариваются перед засолкой, то «это сливать в любом случае».

Современные грибы — другая обработка

Правила готовки грибов сильно изменились.

«Раньше варили там 40 минут, потом их жарили, они становились картонные и без аромата», — говорит миколог.

Сегодня многие грибы не нуждаются в длительной термообработке.

«Большинство грибов вот которые у нас есть… токсин, скажем, в подберезовике есть токсин, но три минуты термообработки — все, их нету», — объясняет Дьяков.

«Поэтому их можно варить спокойно, смело, без проблем, то есть даже не надо сливать воду из-под них».

Сыроежки и грузди: особенности приготовления

Особое внимание стоит уделить сыроежкам и груздям. Грибы рода Lactarius (млечники), к которым относятся грузди, «практически все надо вываривать, вымачивать».

Исключение — рыжики, которые можно «даже в общем сыром виде посолить».

«А вот сыроежки все-таки сырыми есть не надо, все-таки лучше в термообработку».

Красные сыроежки — особая осторожность

Среди сыроежек, особенно красных видов, существуют «очень острые соединения, раздражающие желудочно-кишечный тракт».

«Во-первых, они, в принципе, горькие. Это даже просто на вкус», — предупреждает специалист.

В Европе такие грибы «считаются ядовитыми», хотя это не токсины, а сильные раздражители.

«Поэтому красные сыроежки в Европе считаются ядовитыми грибами».

Если есть сомнения, «лучше просто красные сыроежки просто не собирать все».