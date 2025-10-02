Городовой / Город / Самая узкая улица Петербурга: трагедия и красота улицы Репина
Самая узкая улица Петербурга: трагедия и красота улицы Репина

Опубликовано: 2 октября 2025 20:00
Самая узкая улица хранит камни XVIII века и тяжёлые воспоминания войны.

Сегодня улица Репина на Васильевском острове по праву считается самой узкой в городе — её ширина всего 5,6 метра. Тихая, уютная, с каменной мостовой, сохранившейся почти на всём протяжении, она кажется обычным уголком старого Петербурга.

Но в историю города улица вошла и как одно из самых страшных мест блокадного времени.

Зимой 1941–1942 годов, в самые тяжёлые месяцы блокады, здесь находился временный морг. Узкая улица оказалась рядом с садом и храмом, где размещался один из пунктов сбора погибших. Сюда свозили тела жителей окрестных кварталов, чтобы затем отправить их на кладбища.

Как возникла

История улицы уходит в XVIII век. В 1720-х годах здесь появилась дорога от Меншиковского рынка к Французской слободе. Проложили её по песчаной гриве, удобной для движения в сторону Невы.

Долгое время местные жители звали переулок Песочным, позже — Соловьёвским, в честь мецената, разбившего неподалёку сад.

От Соловьёва к Репину

В 1952 году улица получила новое имя — в честь Ильи Репина. Это не случайность: её перспектива выходит к Румянцевскому саду и Академии художеств, где учился и работал великий живописец.

Сегодня здесь можно увидеть бюсты Репина и его современника Сурикова — символы художественной памяти города.

Тишина памяти

Прогуливаясь по улице Репина, легко поддаться иллюзии, что перед тобой просто тихая, уютная улочка с камнями XVIII века под ногами. Но её история хранит и величие, и боль Петербурга. В этих пяти с половиной метрах ширины соединились красота старого города и трагедия блокады.

Елизавета Астахова
