«Сотни километров от источника загрязнения»: грозят ли петербуржцам кислотные дожди

Когда-то угроза кислотных дождей казалась повсеместной и пугающей.
Это осадки с пониженным уровнем pH (обычно 4,0–4,5) по сравнению с нормальными дождями. Главные компоненты — серная и азотная кислоты.
Они образовывались из-за вредных выбросов от производств и вулканической активности.
Но почему же сегодня о них говорят гораздо меньше? Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила порталу «Городовой», каковы реальные риски и почему «старшилка» из прошлого теряет свою актуальность.
Как формируются и куда перемещаются кислотные дожди?
«Воздух над определенными районами… содержит всякие соли активных, там, серы и так далее… вредные выбросы от производства», — рассказывает метеоролог.
Эти частицы, попадая в атмосферу, соединяются с водой, образуя кислоту.
Вулканы также играют роль, выбрасывая в атмосферу мелкие частицы.
«То есть вот эти частицы попадают в тот слой. Но воздушность не всегда выпадает над теми районами, над которыми она формируется. Она иногда относится и попадает в зону струйных течений»
«Поэтому они могут быть отнесены на сотни километров от источника загрязнения. Капли укрупляются и где-то выпадают в виде дождей».
Почему страшилка стала менее актуальной?
Татьяна Позднякова объясняет, что раньше вероятность попасть под кислотный дождь была гораздо выше.
«Тогда у нас было гораздо больше производств. Тогда стояли на трубах… фильтры, которые не все улавливали».
Сейчас ситуация изменилась:
«У нас существенно сократилось производство, оно отнесено за пределы городов. Большинство, в общем-то, уже не в Москве. И потом, сейчас стали лучше работать очистные».
На трубах заводов установлены «защитники, которые улавливают вот эти соли вредных веществ».
Транспорт как источник загрязнения: но и здесь прогресс
Единственным существенным источником загрязнения остается городской транспорт. Однако и здесь наблюдаются улучшения:
«Сейчас его переводят на лучшие сорта бензина и на электричество».
В Москве, например, «все автобусы заменили на электробусы, чтобы был более чистый воздух».
Реальные шансы на сегодняшний день
Шансы попасть под кислотный дождь сегодня значительно меньше, чем раньше.
«Реально? Совершенно, да», — подтверждает метеоролог.
Хотя полностью исключить такое явление нельзя, современные технологии и экологические меры позволили снизить риски, делая «старшилку» из прошлого скорее историей, чем насущной проблемой.