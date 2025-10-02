«Сотни километров от источника загрязнения»: грозят ли петербуржцам кислотные дожди

Нужно ли бояться осадков?

Когда-то угроза кислотных дождей казалась повсеместной и пугающей.

Это осадки с пониженным уровнем pH (обычно 4,0–4,5) по сравнению с нормальными дождями. Главные компоненты — серная и азотная кислоты.

Они образовывались из-за вредных выбросов от производств и вулканической активности.

Но почему же сегодня о них говорят гораздо меньше? Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила порталу «Городовой», каковы реальные риски и почему «старшилка» из прошлого теряет свою актуальность.

Как формируются и куда перемещаются кислотные дожди?

«Воздух над определенными районами… содержит всякие соли активных, там, серы и так далее… вредные выбросы от производства», — рассказывает метеоролог.

Эти частицы, попадая в атмосферу, соединяются с водой, образуя кислоту.

Вулканы также играют роль, выбрасывая в атмосферу мелкие частицы.

«То есть вот эти частицы попадают в тот слой. Но воздушность не всегда выпадает над теми районами, над которыми она формируется. Она иногда относится и попадает в зону струйных течений»

«Поэтому они могут быть отнесены на сотни километров от источника загрязнения. Капли укрупляются и где-то выпадают в виде дождей».

Почему страшилка стала менее актуальной?

Татьяна Позднякова объясняет, что раньше вероятность попасть под кислотный дождь была гораздо выше.

«Тогда у нас было гораздо больше производств. Тогда стояли на трубах… фильтры, которые не все улавливали».

Сейчас ситуация изменилась:

«У нас существенно сократилось производство, оно отнесено за пределы городов. Большинство, в общем-то, уже не в Москве. И потом, сейчас стали лучше работать очистные».

На трубах заводов установлены «защитники, которые улавливают вот эти соли вредных веществ».

Транспорт как источник загрязнения: но и здесь прогресс

Единственным существенным источником загрязнения остается городской транспорт. Однако и здесь наблюдаются улучшения:

«Сейчас его переводят на лучшие сорта бензина и на электричество».

В Москве, например, «все автобусы заменили на электробусы, чтобы был более чистый воздух».

Реальные шансы на сегодняшний день

Шансы попасть под кислотный дождь сегодня значительно меньше, чем раньше.

«Реально? Совершенно, да», — подтверждает метеоролог.

Хотя полностью исключить такое явление нельзя, современные технологии и экологические меры позволили снизить риски, делая «старшилку» из прошлого скорее историей, чем насущной проблемой.