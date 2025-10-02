Тайна посреди Кузнечного: самая красивая парадная Петербурга открыта для всех

В центре Петербурга за обычной дверью скрывается парадная, которую многие называют одной из самых красивых в городе. Адрес простой — Кузнечный переулок, 6. Но за входом с магазинами и офисами начинается пространство, будто перенесённое из XIX века.

История особняка

Дом был построен в 1859–1860 годах архитектором Фридрихом-Густавом Барчем. Заказчиком стал богатейший предприниматель Василий Каншин — владелец золотых рудников на Дальнем Востоке. Он имел сразу несколько домов на этой улице, но именно этот особняк прославился благодаря парадной.

Голубая парадная

Стены здесь окрашены в небесно-голубой цвет, на фоне которого особенно ярко выделяется лепнина. Купидоны, женские фигуры-кариатиды, искусные растительные узоры — всё это соединяет разные стили. Лепнина напоминает барокко, а сама лестница по форме ближе к модерну. Такое смешение делает интерьер уникальным даже для эклектичного Петербурга.

Жизнь сегодня

Особняк Каншина давно перестал быть жилым домом. Сегодня здесь расположены музыкальная школа, магазины и офисы. Но двери парадной открыты, и любой желающий может увидеть сохранившуюся красоту.