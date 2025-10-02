Городовой / Город / Двойная жизнь особняка на Английской: роскошь банкира и драма князя в Петербурге
Двойная жизнь особняка на Английской: роскошь банкира и драма князя в Петербурге

Двойная жизнь особняка на Английской: роскошь банкира и драма князя в Петербурге
Этот дом удивлял интерьерами и хранил редкие художественные сокровища.

Имя барона Штиглица хорошо известно в Петербурге. Академия художеств и музей прикладного искусства до сих пор носят его имя, напоминая о щедром меценате, вложившем состояние в образование и культуру.

Но у Александра Штиглица был и собственный дворец на Английской набережной — не менее яркое произведение искусства.

Интерьеры как манифест

Строил его архитектор Александр Кракау в середине века, частично используя стены старых зданий. Внутри — беломраморная лестница, кариатиды, золочёная лепнина, дубовая библиотека и концертный зал с портретами композиторов.

Каждый зал имел свой характер, но вместе они создавали гармоничный ансамбль.

Новая страница: дом великого князя

В 1887-м дворец купили для великого князя Павла Александровича, младшего сына Александра II. К свадьбе с греческой принцессой Александрой Месмахер обновил интерьеры, во флигеле устроили домовую церковь.

Но счастье оказалось недолгим: в 1891 году Александра умерла при родах, оставив маленьких Марию и Дмитрия. Позднее Дмитрий Павлович войдёт в историю как участник убийства Распутина.

Век перемен

После 1917 года дворец переходил из рук в руки: учреждения, перестройки, редкие упоминания в прессе. При этом здание уцелело, а в интерьерах ещё долго чувствовалось дыхание прежнего богатства.

Сегодня

Теперь особняк закреплён за Санкт-Петербургским университетом. Вероятно, впереди у дома самая мирная роль — служить науке и образованию. Для здания с такой биографией это достойное продолжение.

Елизавета Астахова
