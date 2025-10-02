Когда искусство пугает: самые спорные скульптуры Петербурга, которые стоит увидеть (или нет)

Санкт-Петербург славится своими величественными памятниками, однако некоторые из них вызывают оживленные споры и порой недоумение.

Экскурсовод Дмитрий Рыпин рассказал порталу «Городовой» о самых спорных творениях, которые привлекают как туристов, так и местных жителей.

Петр I Шемякина: смысл, потерянный за оградой

Памятник Петру I работы Михаила Шемякина у Петропавловской крепости, установленный в 1991 году, стал предметом споров с момента своего появления.

«Лысый-Лысый Петр. Попробуйте любого человека сделать лысым и увидите, какую реакцию вызовет у вас, такой необычный памятник».

«И увеличенное в полтора раза тело, по-моему, 2,65, 2,60 рост. На этом теле какие-то длиннющие, змееподобные пальцы рук, к тому же натертые некультурными туристами».

По идее это должно было выглядеть следующим образом: Петр сидитна троне, две ступеньки, тронное кресло, а люди выходят к нему, как на прием.

«Я понимаю думку Шемякина. Но все изменилось, когда от некультурного туриста сделали ограду вокруг памятника, и получилось, что Петр оказался за решеткой, в тюрьме, в заточении», — поясняет Рыпин.

«А мы — простые россияне на свободе, смотрим и усмехаемся, что же за Петр такой лысый несуразный сидит».

По мнению экскурсовода, без ограды смысл композиции был понятен, сейчас же он «немножко непонятен, наверное, никому».

Александр Блок: падение или движение вперед?

Произведение скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина, посвященное Александру Блоку, вызывает еще больше вопросов, и, к счастью, «там не бывают туристы».

Рыпин видит в памятнике попытку передать «логический характер замкнутого в себе человека», который идет с поэзией к людям.

«Он идет, не обращая внимания на улицы и дома. Во-первых, он не идет, а падает. Опять маленькая какая-то голова. Жуткая одежда, топором сделанная».

Все это создает гнетущее впечатление.

«Памятник настолько вызывает непонятную реакцию, что его я не буду комментировать, в пределах цензуры это трудно сделать», — признается экскурсовод.

Он выразил опасения, что подобные мастера могут создать и другие спорные работы, например, памятник Шаляпину.

Иосиф Бродский: поэзия без подписи?

Третьим спорным произведением, на которое обратил внимание Рыпин, является памятник Иосифу Бродскому.

«Высота 2,5 метра, без подписи», он расположен на Петроградской стороне. Художественные решения делают этот памятник еще одним объектом для размышлений и споров.

Искусство и восприятие: диалог, который продолжается

Эти памятники — яркий пример того, как искусство может вызывать самые разные эмоции и мнения.

Они заставляют задуматься не только о замысле автора, но и о собственном восприятии, о том, как люди интерпретируют художественные образы.

И, возможно, именно в этом и заключается их главная ценность — в способности вызывать диалог и заставить смотреть на привычные вещи по-новому.