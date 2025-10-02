Кирпичный терем Петербурга: где жил Мандельштам и рождались сатирические журналы

За ярким фасадом дома скрывается история русской поэзии и сатиры начала XX века.

На улице Марата 66 стоит дом, мимо которого трудно пройти. Красный и жёлтый кирпич, вставки из майолики, башня с флюгером — скорее терем из сказки, чем доходный дом. Построенный архитектором Виктором Шретером в 1876 году, он стал одним из символов "кирпичного стиля" Петербурга.

Дом-первопроходец

Шретер считал: северу нужен кирпич, а не штукатурка. Фасад получался красивым и прочным, не требующим постоянного ремонта. Здесь впервые опробовали секционную планировку: кухни и ванные строго друг над другом. Сегодня привычно, тогда — новаторство.

Смех и карикатуры

В начале XX века дом превратился в центр сатиры. Здесь жил издатель Роман Голике, выпускающий журналы "Осколоки" и "Шут". Вместе с Артуром Вильборгом он создал одну из лучших в столице типографий, а после революции на её основе появилась типография имени Ивана Фёдорова.

Молодой Мандельштам

В 1907 году здесь жил студент Осип Мандельштам. Писал первые стихи, учился в университете и только начинал свой путь в русскую литературу.

Квартиры идей

Сатирики и поэты соседствовали с мистиками и политиками. Здесь заседало Российское теософское общество, а в редакции «Рассвета» работал Владимир Жаботинский. Дом был переполнен голосами и спорами.

Терем, который помнит

Сегодня башня с флюгером и пёстрый кирпичный фасад по-прежнему выделяются среди домов на улице Марата. А стены помнят — здесь смеялись, спорили, сочиняли и мечтали.