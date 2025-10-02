Городовой / Город / 360 метров истории: как «Обводный канал» превратился в галерею без рекламы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смотрят, но не видят: почему Московский вокзал незаметен ни для петербуржцев, ни для туристов Город
«Делайте что хотите»: как зарубежные студии перекраивали и переозвучивали советскую анимацию Общество
Импульсивные кражи: почему именно эти товары воруют в «Пятерочке» чаще всего Общество
Хайнань под 40°C: где искать спасение, если тропическая жара свалила с ног Общество
«Верните старую добрую Думскую с разбитыми щами»: что думают петербуржцы о переменах на улице с дурной славой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

360 метров истории: как «Обводный канал» превратился в галерею без рекламы

Опубликовано: 2 октября 2025 10:00
Обводный канал
360 метров истории: как «Обводный канал» превратился в галерею без рекламы
Городовой ру

Эта станция метро стала подземной галереей, где вместо плакатов — история города.

В петербургском метро трудно представить станцию без ярких плакатов, но "Обводный канал" — исключение. Здесь нет ни одного рекламного щита. Вместо них — 360 метров стеклокерамических панно, превращающих подземный зал в настоящую галерею.

На стенах тянется панорама Обводного канала конца XIX века: с одной стороны — виды правого берега, с другой — левого.

История в деталях

Художники собрали панораму как коллаж: здания, мосты, фабрики, вокзалы. Эффект — будто пассажир оказался в Петербурге позапрошлого столетия. Без наклеек и баннеров можно рассмотреть каждую деталь.

Правда, не обошлось без курьёзов: вскоре после открытия заметили ошибку в подписи архитектора Варшавского вокзала — фамилия Скаржинский превратилась в "Скаржиновского". Ошибку быстро исправили, но история осталась в памяти горожан.

Архитектура в индустриальном стиле

Станция глубокой заложенности (61 метр) построена как пилонная, но оформлена необычно. Архитекторы вдохновлялись индустриальной эстетикой: строгие линии, металл, стекло, единая композиция залов и эскалаторного наклона.

Всё напоминает о промышленном характере самого Обводного канала, вдоль которого десятилетиями росли фабрики и склады.

Подземный музей Петербурга

"Обводный канал" открыли в 2010 году, и с тех пор станция воспринимается скорее как подземный музей, чем просто пересадочный пункт.

В будущем здесь появится пересадка на проектируемую станцию "Каретная", но уже сегодня это место ценят за редкую для метро возможность — ехать в вагоне и смотреть не на рекламу, а на городскую историю.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».