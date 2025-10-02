360 метров истории: как «Обводный канал» превратился в галерею без рекламы

В петербургском метро трудно представить станцию без ярких плакатов, но "Обводный канал" — исключение. Здесь нет ни одного рекламного щита. Вместо них — 360 метров стеклокерамических панно, превращающих подземный зал в настоящую галерею.
На стенах тянется панорама Обводного канала конца XIX века: с одной стороны — виды правого берега, с другой — левого.
История в деталях
Художники собрали панораму как коллаж: здания, мосты, фабрики, вокзалы. Эффект — будто пассажир оказался в Петербурге позапрошлого столетия. Без наклеек и баннеров можно рассмотреть каждую деталь.
Правда, не обошлось без курьёзов: вскоре после открытия заметили ошибку в подписи архитектора Варшавского вокзала — фамилия Скаржинский превратилась в "Скаржиновского". Ошибку быстро исправили, но история осталась в памяти горожан.
Архитектура в индустриальном стиле
Станция глубокой заложенности (61 метр) построена как пилонная, но оформлена необычно. Архитекторы вдохновлялись индустриальной эстетикой: строгие линии, металл, стекло, единая композиция залов и эскалаторного наклона.
Всё напоминает о промышленном характере самого Обводного канала, вдоль которого десятилетиями росли фабрики и склады.
Подземный музей Петербурга
"Обводный канал" открыли в 2010 году, и с тех пор станция воспринимается скорее как подземный музей, чем просто пересадочный пункт.
В будущем здесь появится пересадка на проектируемую станцию "Каретная", но уже сегодня это место ценят за редкую для метро возможность — ехать в вагоне и смотреть не на рекламу, а на городскую историю.