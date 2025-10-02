Городовой / Город / «Надо было на ночь там оставить»: интернет-реакции на курьезный случай с петербургским зумером в вентиляции
Опубликовано: 2 октября 2025 11:30
Зумер застрял в вентиляции
Городовой ру

Нелепое приключение на Заречной закончилось для юноши в объятиях МЧС.

В одном из дворов на Заречной улице Санкт-Петербурга произошел курьезный инцидент, вызвавший бурные обсуждения в Сети.

Молодой человек, которого в соцсетях окрестили «зумером-недоруфером», забрался в вентиляционную шахту между жилым домом и фитнес-центром и не смог выбраться самостоятельно.

МЧС на помощь: «вытягивать репу»

Как пишет Mash на Мойке, сотрудникам МЧС пришлось прибыть на место происшествия, чтобы «достать его с помощью лестницы и веревки».

«Выкарабкаться самостоятельно из вентшахты оказалось сложновато», — констатировали спасатели.

Юношу, к счастью, не потребовалась помощь медиков, но «довольного парня передали полицейским».

Реакция петербуржцев: от сарказма до ностальгии

Инцидент вызвал бурное обсуждение среди горожан.

«Что за молодежь пошла — застрянут где-то, потом МЧС зовут», — пишут комментаторы.

Они вспоминали:

«В нашем детстве не было МЧС, был батя с ремнем, так что сами вылезали».

Некоторые иронизируют:

«Это не тот же энтузиаст который в Пулково в трубу под землей заполз?».

Прозвучали и предложения:

«Надо было на ночь там оставить».

Автор:
Ксения Пронина
Город
