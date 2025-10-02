«Надо было на ночь там оставить»: интернет-реакции на курьезный случай с петербургским зумером в вентиляции

В одном из дворов на Заречной улице Санкт-Петербурга произошел курьезный инцидент, вызвавший бурные обсуждения в Сети.
Молодой человек, которого в соцсетях окрестили «зумером-недоруфером», забрался в вентиляционную шахту между жилым домом и фитнес-центром и не смог выбраться самостоятельно.
МЧС на помощь: «вытягивать репу»
Как пишет Mash на Мойке, сотрудникам МЧС пришлось прибыть на место происшествия, чтобы «достать его с помощью лестницы и веревки».
«Выкарабкаться самостоятельно из вентшахты оказалось сложновато», — констатировали спасатели.
Юношу, к счастью, не потребовалась помощь медиков, но «довольного парня передали полицейским».
Реакция петербуржцев: от сарказма до ностальгии
Инцидент вызвал бурное обсуждение среди горожан.
«Что за молодежь пошла — застрянут где-то, потом МЧС зовут», — пишут комментаторы.
Они вспоминали:
«В нашем детстве не было МЧС, был батя с ремнем, так что сами вылезали».
Некоторые иронизируют:
«Это не тот же энтузиаст который в Пулково в трубу под землей заполз?».
Прозвучали и предложения:
«Надо было на ночь там оставить».