Опубликовано: 16 ноября 2025 20:42
Схемы добрались до детства: за два года число детей, вовлечённых в мошенничество, выросло на 30%
Эксперты сообщают о новой тенденции, когда мошенники устанавливают контакт с детьми посредством онлайн-игровых платформ.

В России за последние два года зафиксирован значительный рост числа детей, ставших жертвами мошенничества или оказавшихся вовлечёнными в подобные схемы. По данным председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, этот показатель увеличился более чем на треть. Общественное внимание привлекает не только масштаб проблемы, но и способы, которыми преступники воздействуют на несовершеннолетних.

Сбербанк выделяет три основные схемы, которыми пользуются мошенники. Одна из них связана с онлайн-играми и социальными сетями: злоумышленники входят в доверие к ребёнку, обещая выгодный обмен игровой валюты или предметов, после чего убеждают использовать телефон родителей для перевода денежных средств или оформления кредита от их имени. Такой подход позволяет преступникам маскироваться и действовать дистанционно.

Ещё один способ обмана начинается с телефонного звонка, когда представители преступной группы называют себя сотрудниками государственных структур, например, финансового мониторинга или налоговой службы. Родителям рассказывают о якобы обнаруженных неучтённых ценностях и возможных проблемах с законом, а ребёнка заставляют сохранить всё в тайне и передать курьеру семейные накопления и ценности под видом процедуры «официального декларирования» для защиты родственников.

Чтобы защитить детей от подобных случаев, взрослым рекомендуется обсуждать с ними вопросы финансовой безопасности без промедления. Следует разъяснять: личные данные вроде банковских карт, смс-кодов и паролей нельзя сообщать никому, даже если кто-то представляется сотрудником банка или официального органа. Необходимо также договориться о специальном кодовом слове, которое поможет ребёнку убедиться, что с ним действительно общается член семьи.

Станислав Кузнецов подчёркивает важность доверительных отношений в семье:

«Финансовое воспитание и киберграмотность — это не контроль, а формирование осознанности», — отметил он.

Такая атмосфера позволит ребёнку обращаться за помощью к близким, а не к незнакомцам в интернете в сомнительных ситуациях.

Юлия Аликова
