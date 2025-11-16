Есть ли путь в Южную Корею после поездки в Северную: разобрались в популярном мифе

Многие туристы до сих пор уверены: если побывал в Северной Корее, путь в Южную закрыт. Однако, как рассказала «Городовому» учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, это не более чем миф.
По словам Ансталь, сложности возникают только в случаях, когда у туриста были нарушения визового режима или контакты, вызывающие подозрения у пограничников.
«На контроле могут спросить, зачем вы ездили в КНДР и почему решили посетить Южную Корею. Но это стандартная процедура, а не повод для отказа», — уточнила она.
Эксперт также добавила, что подобные расспросы практикуют и другие страны — например, США или Франция. Главное, говорит Ансталь, — заранее подготовить все документы, подтвердить туристическую цель поездки и спокойно отвечать на вопросы.
Так что штамп о визите в КНДР не ставит крест на путешествиях: в Южную Корею по-прежнему можно попасть — просто с небольшим запасом терпения на границе.