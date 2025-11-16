Городовой / Общество / Есть ли путь в Южную Корею после поездки в Северную: разобрались в популярном мифе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Под витражами — операционная: готическая больница на Лиговке, где лечили молитвой и скальпелем Город
Понедельник поставит ледяную подножку: петербуржцев встретят скользкие дороги и ветер Город
Почему Чижик-Пыжик пьет водку на Фонтанке и при чем тут студенты-дворяне Общество
Схемы добрались до детства: за два года число детей, вовлечённых в мошенничество, выросло на 30% Город
Почему музеи Петербурга открываются ночью только раз в году: экскурсовод объяснил, почему не работают круглосуточно 24/7 Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Есть ли путь в Южную Корею после поездки в Северную: разобрались в популярном мифе

Опубликовано: 16 ноября 2025 18:30
Корея
Есть ли путь в Южную Корею после поездки в Северную: разобрались в популярном мифе
Фото: Городовой.ру

Путешественников действительно могут расспросить на границе, но запрета на въезд нет.

Многие туристы до сих пор уверены: если побывал в Северной Корее, путь в Южную закрыт. Однако, как рассказала «Городовому» учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, это не более чем миф.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

«На самом деле это не совсем так. Вас пустят в Южную Корею, даже если вы до этого посещали Северную, — поясняет эксперт. — Просто процесс получения визы может быть немного сложнее. Миграционные службы действительно обращают внимание на такие поездки и могут задать дополнительные вопросы»

По словам Ансталь, сложности возникают только в случаях, когда у туриста были нарушения визового режима или контакты, вызывающие подозрения у пограничников.

«На контроле могут спросить, зачем вы ездили в КНДР и почему решили посетить Южную Корею. Но это стандартная процедура, а не повод для отказа», — уточнила она.

Эксперт также добавила, что подобные расспросы практикуют и другие страны — например, США или Франция. Главное, говорит Ансталь, — заранее подготовить все документы, подтвердить туристическую цель поездки и спокойно отвечать на вопросы.

Так что штамп о визите в КНДР не ставит крест на путешествиях: в Южную Корею по-прежнему можно попасть — просто с небольшим запасом терпения на границе.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью