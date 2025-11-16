Есть ли путь в Южную Корею после поездки в Северную: разобрались в популярном мифе

«На самом деле это не совсем так. Вас пустят в Южную Корею, даже если вы до этого посещали Северную, — поясняет эксперт. — Просто процесс получения визы может быть немного сложнее. Миграционные службы действительно обращают внимание на такие поездки и могут задать дополнительные вопросы»