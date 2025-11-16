Городовой / Город / Горячий вопрос закрыт: на Васильевском острове починили теплопровод
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10% Город
Минус килограммы — плюс диагнозы: петербуржцам объяснили скрытую опасность «чудо‑средств» для похудения Город
Маяк на краю Ладоги: зачем свет горит там, где давно нет кораблей Город
Зима без шапки: как выбрать косынку, повязку и платок, чтобы не мёрзнуть — советы стилиста Город
Не спешите убирать в морозилку: эксперт рассказала, сколько на самом деле хранятся перетёртые ягоды с сахаром Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Горячий вопрос закрыт: на Васильевском острове починили теплопровод

Опубликовано: 16 ноября 2025 20:18
Горячий вопрос закрыт: на Васильевском острове починили теплопровод
Горячий вопрос закрыт: на Васильевском острове починили теплопровод
Городовой ру

Теплоснабжение всех зданий восстановлено в полном объёме.

Теплоснабжение в домах на намывной части Васильевского острова, которое было временно остановлено, восстановлено в полном объёме. Работы по обновлению ненадёжного отрезка теплопровода на улице Кораблестроителей завершились раньше значимого срока на 9 часов, что позволило вернуть тепло жителям задолго до установленного времени.

Изначально завершение ремонта было назначено на 11:00, однако специалисты смогли устранить проблему уже к 01:50. После выполнения всех работ проведена необходимая диагностика систем теплоснабжения, чтобы подтвердить их исправность.

Крупные проекты по замене сетей на территории Васильевского острова будут продолжены. К 2028 году на этом участке города планируется заменить ориентировочно 75 километров тепловых труб. Начало следующего этапа работы намечено на будущий год.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью