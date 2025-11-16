Горячий вопрос закрыт: на Васильевском острове починили теплопровод

Теплоснабжение в домах на намывной части Васильевского острова, которое было временно остановлено, восстановлено в полном объёме. Работы по обновлению ненадёжного отрезка теплопровода на улице Кораблестроителей завершились раньше значимого срока на 9 часов, что позволило вернуть тепло жителям задолго до установленного времени.
Изначально завершение ремонта было назначено на 11:00, однако специалисты смогли устранить проблему уже к 01:50. После выполнения всех работ проведена необходимая диагностика систем теплоснабжения, чтобы подтвердить их исправность.
Крупные проекты по замене сетей на территории Васильевского острова будут продолжены. К 2028 году на этом участке города планируется заменить ориентировочно 75 километров тепловых труб. Начало следующего этапа работы намечено на будущий год.