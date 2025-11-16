Городовой / Город / Понедельник поставит ледяную подножку: петербуржцев встретят скользкие дороги и ветер
Опубликовано: 16 ноября 2025 21:09
МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в Санкт-Петербурге 17 ноября.

В начале рабочей недели жители Санкт-Петербурга вновь столкнутся с неблагоприятными погодными явлениями. По данным специалистов, 17 ноября в городе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, а на проезжей части появится гололедица.

В экстренных службах напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Водителям рекомендуют снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходам — быть внимательнее при переходе улиц.

В воскресенье, 16 ноября, в городе также наблюдались сильные порывы ветра, скорость которых достигала 17 метров в секунду. Неприятная для горожан погода сохраняется второй день подряд. Атмосферные условия остаются неустойчивыми.

Автор:
Юлия Аликова
Город
