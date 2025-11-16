Городовой / Город / Маяк на краю Ладоги: зачем свет горит там, где давно нет кораблей
Маяк на краю Ладоги: зачем свет горит там, где давно нет кораблей

Опубликовано: 16 ноября 2025 22:15
Маяк
Городовой ру

Он светит там, где заканчивается дорога и начинается тишина.

Название Вуохенсало с финского переводится почти шутливо — "Козья глушь". Но этот край, где Ладога встречается с сосновыми холмами, знает цену молчанию и свету.

Здесь, у посёлка Моторное, с 1940-х годов работает маяк, которому суждено было стать единственным “городским” сооружением среди тишины и сетей.

Свет, рождённый войной

Всё началось с рыбаков. Перед советско-финской войной они просили оборудовать гавань — место, где можно укрыть лодки. Так на краю мола из валунов появился 12-метровый маяк: не романтический, а утилитарный, созданный для дела, не для открыток.

Его свет указывал путь не кораблям дальнего плавания, а тем, кто каждый день выходил на воду за уловом.

Там, где время замирает

Сегодня Вуохенсало всё тот же — немного суровый, немного задумчивый. Ладога не всегда замерзает, и потому огонь в башне горит круглый год. Маяк не закрыт: можно подойти, потрогать ржавый металл, услышать, как ветер свистит в решётках лестницы.

В тумане он кажется парящим — будто вспоминает тех, кто шел домой по этому свету.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
