Не выбрасывайте мандариновые корки: шеф-повар рассказал, как превратить их в десерт и вкусный напиток
Не выбрасывайте мандариновые корки: шеф-повар рассказал, как превратить их в десерт и вкусный напиток

Опубликовано: 16 ноября 2025 21:30
Фото: Городовой.ру

Сезон цитрусовых в самом разгаре.

О том, что можно приготовить из цедры мандарин, «Городовому» рассказал шеф-повар Иван Кудряшов.

«Цедра мандаринов — это, в принципе, история с детства. Из нее делался лимонад, сушились корки, потом они отправлялись в воду, точнее даже в сироп.

Сироп делается один к одному — сахар с водой, то есть килограмм воды литр, то есть и килограмм сахара. Все это проваривается, туда корки, все это проваривалось и получался концентрат, из которого можно делать уже лимонад. Добавили газировки, по вкусу — и получается лимонад», — рассказал шеф.

По словам Кудряшова, цедру можно использовать и для сладких закусок:

«Либо проваривать их в сахарном сиропе до размягчения и делать из них цукаты. Получаются такие интересные цукаты, но нужно их проваривать до размягчения, а потом сушить.

Сушить в домашних условиях лучше всего с ниткой-иголкой, насаживать на нитку как гирлянду и подсушивать либо при комнатной температуре, либо в духовке при температуре не выше 70 градусов. Они подсыхают и получается такая интересная сладкая закусочка».

Ароматные цукаты и домашний лимонад — отличный способ продлить новогоднее настроение и наполнить дом запахом праздника.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
