Не выбрасывайте мандариновые корки: шеф-повар рассказал, как превратить их в десерт и вкусный напиток

О том, что можно приготовить из цедры мандарин, «Городовому» рассказал шеф-повар Иван Кудряшов.

«Цедра мандаринов — это, в принципе, история с детства. Из нее делался лимонад, сушились корки, потом они отправлялись в воду, точнее даже в сироп.

Сироп делается один к одному — сахар с водой, то есть килограмм воды литр, то есть и килограмм сахара. Все это проваривается, туда корки, все это проваривалось и получался концентрат, из которого можно делать уже лимонад. Добавили газировки, по вкусу — и получается лимонад», — рассказал шеф.