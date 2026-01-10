Не дворец и не тюрьма: где жила забытая жена Петра Великого под Петербургом

Здесь молились задолго до Петербурга — и здесь же решались судьбы, о которых предпочитали не вспоминать.

Эта обитель основана в середине XII века и считается одной из древнейших женских монастырских общин на Руси. Главный её храм — собор Успения Пресвятой Богородицы — самый северный из сохранившихся домонгольских храмов страны.

К XVIII веку это было тихое, удалённое и при этом хорошо охраняемое место — идеальное для тех, кого нужно было убрать с политической сцены, не поднимая шума. Речь, разумеется о Староладожском Успенском монастыре, что стоит на левом берегу реки Волхов, севернее крепости Старой Ладоги.

Ссылка, замаскированная под постриг

В 1718 году сюда была перевезена Евдокия Лопухина — первая жена Пётра I. Формально — монахиня Елена, фактически — узница. После долгих лет опалы и заточения в Суздале её отправили ещё дальше от столицы, подальше от двора, слухов и сторонников.

В стенах Успенского монастыря Евдокия провела семь лет — до самой смерти Петра. Лишь после этого её положение изменилось, и она смогла покинуть Ладогу.

Женская история российской власти

Евдокия Лопухина была не единственной "неудобной" фигурой, связанной с этим монастырём. Здесь жила Евдокия Ганнибал — первая жена Абрама Ганнибала. В XIX веке в обители находили приют родственницы декабристов — жёны и сёстры людей, попавших в немилость империи.

Так монастырь постепенно стал местом женской тишины при мужской власти — пространством, где личная жизнь подчинялась государственной необходимости.

Камень, переживший империи

За свою историю монастырь пережил шведское разорение XVII века, масштабные перестройки XIX столетия и запустение советского времени. В начале XXI века обитель была возвращена Церкви и постепенно восстанавливается.

Но главное здесь — не архитектурные слои, а ощущение времени. Успенский монастырь в Старой Ладоге — редкое место, где можно увидеть, как древняя Русь, империя и человеческие судьбы сходятся в одной точке.