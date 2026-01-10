Городовой / Город / С 1 января родителям разрешили больше: какой неожиданный подарок приготовил закон для российских семей
С 1 января родителям разрешили больше: какой неожиданный подарок приготовил закон для российских семей

Опубликовано: 10 января 2026 13:17
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Период ухода за каждым ребёнком до полутора лет теперь будет включаться в страховой стаж.

С начала 2026 года вступают в силу новые правила, касающиеся страхового стажа для родителей в России. Теперь при уходе за каждым ребёнком до полутора лет всё время, проведённое в отпуске по уходу, полностью входит в стаж.

Прежние ограничения на зачёт лет ухода при большом количестве детей отменены.

Ранее, если в семье было четверо детей и более, максимальный срок, включавшийся в стаж, составлял шесть лет. Теперь подобных лимитов не будет.

При каждом уходе за малышом этот период индивидуально учитывается в страховом стаже.

Вячеслав Володин, возглавляющий Госдуму, обратил внимание на важность поддержки многодетных семей в России.

Он сообщил, что по новым правилам для матерей, воспитывающих двойняшек или тройняшек, каждый период ухода будет суммироваться. В результате эти годы полностью будут учтены при подсчёте страхового стажа.

Председатель Госдумы разъяснил, что заявление на пересчёт пенсии возможно подать лично в клиентской службе Социального фонда или посредством портала Госуслуг. Для тех граждан, которые выйдут на пенсию после 1 января 2026 года, данные изменения будут учитываться автоматически.

Владимир Володин отметил значительный рост числа семей с тремя и более детьми — по его словам, в следующем году их станет на 17,4% больше и их число достигнет 2,89 миллиона.

Ранее в СМИ сообщалось о предложениях повысить минимальную сумму пособия по уходу за ребёнком. Этот вопрос вызвал отдельное обсуждение среди родителей. Многие ждут дальнейших шагов по поддержке семей с детьми.

Автор:
Юлия Аликова
