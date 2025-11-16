Пристрельная, но не боевая: зачем заводу понадобился свой замок на Неве

Башня, которая родилась из инженерной необходимости — и стала архитектурной фантазией.

Если смотреть с берега, она и правда кажется замком. Шестигранная, с башенкой сбоку, будто там вот-вот появится часовой. На самом деле это не фэнтези и не музей — это Водонапорная башня Обуховского завода, стоящая на Октябрьской набережной уже больше века.

Из стали и воды

В конце XIX века Обуховский завод, славившийся пушками, гранатами и корабельной бронёй, купил у принца Петра Ольденбургского участок земли в Уткиной заводи — ровно напротив своих цехов.

Там построили электростанцию и водонапорную башню — без которой не работала бы ни одна литейка.

Архитектор Фёдор Лумберг выбрал для башни форму восьмигранника и оформил фасады в эклектическом стиле, с готическими элементами. К башне примыкает узкая полукруглая лестничная пристройка — как у старинных европейских фортификаций.

От прицелов до легенд

С годами за башней закрепилось второе имя — "Пристрельная". Местные уверяли, что с неё настраивали прицелы артиллерийских орудий, выпускавшихся на заводе.

Расстояние до противоположного берега — около полутора километров — было идеальным, чтобы проверять точность выстрелов.

Так водонапорная башня стала одновременно и техническим объектом, и своеобразным символом завода — практичным и немного романтичным.

Новая жизнь

Сегодня башня не подаёт воду и не служит цели прицельных испытаний. Флигель перестроен под хостел, внутри башни — офисы.

Но с набережной она всё ещё видна: крепкая, готическая, с характером. Кажется, ей всё равно, что вокруг теперь не пушки, а парковка — стоять она явно намерена долго.