Пристрельная, но не боевая: зачем заводу понадобился свой замок на Неве

Если смотреть с берега, она и правда кажется замком. Шестигранная, с башенкой сбоку, будто там вот-вот появится часовой. На самом деле это не фэнтези и не музей — это Водонапорная башня Обуховского завода, стоящая на Октябрьской набережной уже больше века.
Из стали и воды
В конце XIX века Обуховский завод, славившийся пушками, гранатами и корабельной бронёй, купил у принца Петра Ольденбургского участок земли в Уткиной заводи — ровно напротив своих цехов.
Там построили электростанцию и водонапорную башню — без которой не работала бы ни одна литейка.
Архитектор Фёдор Лумберг выбрал для башни форму восьмигранника и оформил фасады в эклектическом стиле, с готическими элементами. К башне примыкает узкая полукруглая лестничная пристройка — как у старинных европейских фортификаций.
От прицелов до легенд
С годами за башней закрепилось второе имя — "Пристрельная". Местные уверяли, что с неё настраивали прицелы артиллерийских орудий, выпускавшихся на заводе.
Расстояние до противоположного берега — около полутора километров — было идеальным, чтобы проверять точность выстрелов.
Так водонапорная башня стала одновременно и техническим объектом, и своеобразным символом завода — практичным и немного романтичным.
Новая жизнь
Сегодня башня не подаёт воду и не служит цели прицельных испытаний. Флигель перестроен под хостел, внутри башни — офисы.
Но с набережной она всё ещё видна: крепкая, готическая, с характером. Кажется, ей всё равно, что вокруг теперь не пушки, а парковка — стоять она явно намерена долго.