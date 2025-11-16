Петербургский городовой, который вернулся на службу спустя век

Успел побывать на Малой Конюшенной, пережил реставрацию, сменил адрес — и снова на посту.

Памятник Городовому хорошо известен петербуржцам. Сегодня он стоит у здания ГУ МВД на пересечении Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы — словно действительно несёт службу.

От Петра I до Малой Конюшенной

Полиция в Петербурге появилась по указу Петра I в 1718 году. Городовые отвечали не только за порядок, но и за безопасность улиц: помогали при пожарах, разыскивали пропавших, следили за чистотой и освещением. В память об этой службе и появился бронзовый страж.

Скульптуру создал заслуженный художник РФ Альберт Чаркин. Его Городовой — подтянутый, сдержанный, при "полном параде". Монумент установили в 1998 году на углу Малой Конюшенной и Шведского переулка.

Подарок, ставший символом

Первоначально планировалось, что он пробудет там всего несколько месяцев — памятник ставили как временный подарок городу к его 300-летию и к 200-летию МВД. Но бронзовый страж прижился. С ним фотографировались туристы, рядом назначали встречи.

Возвращение на пост

В 2021 году скульптуру демонтировали для реставрации. Осенью того же года Городовой вернулся на службу — уже у здания полиции. Здесь, у островка безопасности, он стоит так же, как прежде: спокойно, с достоинством, будто и вправду охраняет порядок.