Петербург посчитал хлопья: за сутки с улиц увезли 1345 кубометров снега

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин сообщил в своём канале в одной из социальных сетей, что за сутки с городских улиц отправили на снегоплавильные комплексы 1345 кубометров снега. Работы по борьбе со снегопадом выполнялись с привлечением 631 машины специального назначения и 608 человек, занятых ручной очисткой.
Во дворах города трудились свыше тысячи работников, поддерживающих чистоту на местах. По словам Евгения Разумишкина, "в соответствии с установленными регламентами, по мере выпадения осадков проводится сплошная механизированная очистка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с обязательной противогололёдной обработкой. Комплекс работ повторяется в зависимости от погодных условий".