Пенсия — только избранным: юрист раскрыл, кто в России не получит ни копейки

Чего стоит опасаться перед выходом на заслуженный отдых?

Право на пенсию в России — это не данность, а результат выполнения ряда законодательно установленных условий.

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев пролил свет на те категории граждан, которые могут остаться без заслуженного пенсионного обеспечения.

Страховая пенсия: главный критерий — стаж и баллы

«В первую очередь речь идёт о страховой пенсии по старости, которая назначается при достижении определённого возраста, наличии страхового стажа и установленного количества пенсионных коэффициентов», — пояснил юрист.

И именно эти три компонента — возраст, стаж и баллы — становятся камнем преткновения для многих.

Продолжающаяся пенсионная реформа означает, что пенсионный возраст в 2025 году продолжит расти. Это значит, что часть граждан, достигших определённого возраста, не смогут выйти на пенсию именно в этом году, получив такое право лишь в 2026-м.

Однако, это не означает полного лишения пенсии, а лишь её временное откладывание.

Когда стажа и баллов недостаточно

Существуют и более серьёзные причины для полного отсутствия пенсии.

«Это, в частности, граждане, не имеющие достаточного страхового стажа (менее 15 лет) и недостаточного количества пенсионных баллов (менее 30)», — отметил Илья Русяев.

Если эти минимальные пороги не достигнуты, то страховая пенсия не назначается.

В таких случаях предусмотрена социальная пенсия по старости, но её получение отложено до более зрелого возраста: 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин, при условии постоянного проживания в России.

«Это значительно позже, чем страховая пенсия», — подчёркивает юрист.

Иностранные граждане и выезд за рубеж

Особые условия касаются и иностранных граждан, а также лиц без гражданства.

«Пенсия не выплачивается иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не имеют вида на жительство и не прожили в России не менее 15 лет», — уточнил Илья Русяев.

Для них право на пенсию может быть связано с международными соглашениями между странами.

Ещё одно основание для прекращения пенсионных выплат — «выезд за границу на ПМЖ, если не соблюдены специальные соглашения».

Таким образом, решение о переезде на постоянное место жительства в другую страну без предварительного урегулирования пенсионных вопросов может привести к утрате права на российскую пенсию.