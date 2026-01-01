Петербург — не рекордсмен: города России, чьи имена менялись десятки раз

Смена названий городов в России — явление системное, связанное с войнами, революциями и политическими трендами.

Однако среди всех городов-рекордсменов выделяется Зарайск, чья топонимическая история насчитывает более 30 изменений. История этого города — настоящий учебник по лингвистическим и историческим катаклизмам.

От «Николая Заразского» до Зарайска: Самая жуткая трансформация в русских городах

В 1146 году, за год до основания Москвы, на реке Осётр возникло поселение, которое вскоре стало городом Красным.

Ситуация кардинально изменилась после того, как туда перевезли икону Николая Чудотворца из Корсуня, и город получил имя Святого Николы Корсунского.

Далее начинается череда трагических событий: гибель князя Фёдора Юрьевича в битве с ордынцами и «случайное» падение его жены Евпраксии с сыном из окна. Травмы были столь сильны, что, по словам предков, она «заразилась».

Икона тут же получила прозвище «Никола Заразский», а следом и сам населенный пункт стал «городом святого Николы Корсунского и Заразского».

«Всё, что получилось в Заразеске, останется в Заразеске…» — гласит мрачная ирония того времени.

После пожара город отстроили как Новгородок, а затем снова вернулись к прозвищам. Только в XIX веке «топографическому безумию пришёл конец», и город стал Зарайском.

Сочи, Уссурийск, Киров: Как большевики и войны переписывали карту России

Другие города также не избежали переименований. Сочи сменил пять названий: от форта Александрия (в честь жены Николая II) и Навагинского укрепления до Даховского поста, а затем, в 1896 году, стал Сочи при Николае II.

Уссурийск (Приморье) с 1869 года прошел путь от Никольского до Никольска, Никольска-Уссурийского, а затем, в честь К. Ворошилова, стал «Ворошиловом» при Сталине.

В 1957 году город получил имя в честь реки Уссури, чье название, как отмечается, происходит от китайского выражения, означающего «чёрная как сажа».

«Хлынов» против «Вятки»: Что Сталин устроил с городом Кировым после убийства товарища?

История Кирова полна курьезных поворотов. В 1181 году он был основан как Хлынов, затем стал Вяткой. После присоединения к Москве снова был Хлыновым. Однако в 1934 году, после убийства Сергея Кирова, город назвали в его честь.

«Сталин сначала загрустил и назвал Вятку в честь погибшего товарища. А потом испугался и устроил всем 1937 год».

Владикавказ и «инфаркт» Орджоникидзе: Пять имён за 70 лет — кто в фаворе?

Владикавказ, основанный в 1784 году, носил это имя до 1931 года. Затем, в честь Серго Орджоникидзе, его переименовали.

После смерти друга Сталина в 1937 году, город сначала назвали Дзауджикау (автохтонное осетинское имя), а в 1954-м снова вернулись к имени Орджоникидзе. Историческое название Владикавказ вернулось лишь в 1990 году.

Смена названий — это отражение истории, где «имя может возвысить, но возможно и вниз потянет».

От княжеских трагедий Зарайска до политических реалий Кирова — эти топонимические калейдоскопы делают историю России необычайно увлекательной.