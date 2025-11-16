«За внучку — кот»: пенсионерка отомстила дочери, умыкнув у нее кота

В октябре текущего года у Натальи произошёл необычный случай, связанный с её матерью. Мама приехала к дочери с предложением посидеть с двумя котами, пока та будет в отъезде. Женщина планировала уехать 13 числа, а прибыла к дочери 21 октября.

Вместо ожидаемой даты мать покинула квартиру на день раньше, не предупредив Наталью. Вернувшись домой 12-го числа, Наталья обнаружила, что матери уже нет. На многочисленные звонки женщина не отвечала, потому что в этот момент уже возвращалась в родной город из Санкт-Петербурга самолётом.

Со временем Наталье стало известно, что вместе с женщиной уехал один из её котов. Второго питомца Наталья семь лет назад подобрала с матерью на улице, тогда бабушка была против нового животного в доме. Позже она написала племяннице дочери о судьбе кота.

«И она, значит, племяннице своей написала, что не надо переживать, он в надёжных руках. Пусть она занимается, ей одного кота достаточно. Этого я отдала в хорошие руки, в какую-то семью пристроила», — рассказывает Наталья.

По словам Натальи, у неё с матерью продолжается конфликт, связанный с личной жизнью дочери. Пенсионерка придерживается мнения, что внучка не должна выходить замуж и переезжать. По оценке Натальи, мать таким образом выразила недовольство ситуацией.

«И это такая месть, пусть это даже, может быть, звучит удивительно. Типа, ты у меня забрала внучку, я заберу у тебя кота», — делится Наталья.

После произошедшего Наталья расклеила объявления в районе и обратилась за помощью в полицию. Ведомство сообщает, что рассмотрение обращения займёт около месяца.