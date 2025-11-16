Какие сказки петербуржцы должны читать детям: их придумали в нашем городе

Ложь, да в ней намек.

О Петербурге сложено множество книг — от сказок до народных преданий, которые пытаются объяснить устройство города, его характерные места и особенности.

Литературные сюжеты

Одним из первых сказочных описаний Петербурга стала повесть «Чёрная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского. Действие происходит на Васильевском острове в 1780-е годы.

Автор подробно описывает тогдашний Петербург: деревянные настилы, узкий Исаакиевский мост, соседство Исаакиевской церкви с памятником Петру I.

Другой пример — «Петербургские сказки» Бориса Сергуненкова. Здесь фантастические мотивы вплетены в городскую топографию: в одной из сказок белые ночи «возникают» из-за арки Новой Голландии, которая будто бы задерживает солнце.

Народные истории

Попыткой создать полноценную петербургскую мифологию стала книга Андрея Дубровского «Петербургские народные сказки».

В ней реальные места — Чёрная речка, Адмиралтейство, Невский проспект, дворы-колодцы — переплетены с фольклорными персонажами. Среди сюжетов встречаются:

«неграмотные» наводнения, которые будто бы изгоняют нерадивых градоначальников;

лешие и водяные, мешающие Петру I прорубить Невский сквозь лесную чащу;

боли-бошки и другие духи, связанные с городскими локациями.

Мнение специалиста

Филолог, фольклорист и антрополог Юлия Мариничева, кандидат филологических наук, объяснила «Городовому», почему у Петербурга нет собственной, «уникальной» сказочной традиции:

«Конечно, есть масса преданий, связанных с топонимами Петербурга и историческими фигурами — это так называемая народная этимология. Их легко найти в интернете. Что касается именно сказок: существует сборник “Сказки Ленинградской области” 1976 года. Но сюжетов, характерных только для Петербурга, быть не может — и это связано с особенностями жанра сказки».

Так Петербург остаётся городом, где реальные ландшафты и литературные фантазии постоянно накладываются друг на друга, но полноценного «местного» сказочного корпуса, по мнению специалистов, у него всё же нет.