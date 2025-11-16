Карты, созданные на последнем царском балу в Петербурге: кого на самом деле вы держите в руках

Знаете ли вы, что популярная колода "Русский стиль", знакомая каждому, кто хоть раз играл в "дурака", родом из Петербурга? И что её валеты, дамы и короли — вовсе не вымышленные персонажи, а настоящие люди, жившие при дворе Николая II?
Бал, где всё началось
История "Русского стиля" начинается не с игрального стола, а с самого роскошного события эпохи Романовых — маскарада 1903 года в Зимнем дворце.
Это был праздник, о котором говорила вся империя: придворные, князья и княгини нарядились в костюмы "допетровской Руси", а Николай II лично появился в образе царя Алексея Михайловича.
Императрица Александра Фёдоровна хотела запомнить этот вечер навсегда. На бал пригласили лучших фотографов Петербурга, и эти снимки стали источником вдохновения для художников, создававших карты.
От бала до колоды
В 1911 году немецкая фабрика карточных игр Dondorf разработала эскизы для новой колоды "в русском духе". Карты печатали в Петербурге — на Александровской мануфактуре.
Одежда фигур была скопирована с костюмов участников бала, и каждая масть получила своих героев:
- Король червей — император Николай II;
- Дама червей — его сестра, великая княгиня Ксения Александровна;
- Дама пик — княгиня Зинаида Юсупова, легендарная красавица Петербурга;
- Валет треф — великий князь Михаил Александрович; а Король пик — единственный без прототипа: на карте изображён Иван Грозный с картины Литовченко.
Символ с тайным смыслом
В колоде было 53 карты. Последняя — не игровая. На ней — пеликан, кормящий птенцов, и надпись: "Себя не жалея питает". Доход от этой карты шёл на содержание детских приютов Петербурга.
Даже "рубашка" колоды — не случайность. Её узор стилизован под старинный русский ковёр, а золотой обрез придавал ей вид императорской реликвии.
От маскарада к легенде
После революции Александровская мануфактура закрылась, но "Русский стиль" не исчез. В 1920-х художник Юрий Иванов перерисовал колоду для офсетной печати, и она снова появилась на свет — уже в другой стране и в другое время.
Сегодня этим картам больше века, но они до сих пор хранят дух Петербурга и эхо последнего царского бала.