Карты, созданные на последнем царском балу в Петербурге: кого на самом деле вы держите в руках
Карты, созданные на последнем царском балу в Петербурге: кого на самом деле вы держите в руках

Опубликовано: 16 ноября 2025 12:15
колода "Русский стиль"
Городовой ру

Эти карты пережили век, но до сих пор хранят тайну императорского Петербурга.

Знаете ли вы, что популярная колода "Русский стиль", знакомая каждому, кто хоть раз играл в "дурака", родом из Петербурга? И что её валеты, дамы и короли — вовсе не вымышленные персонажи, а настоящие люди, жившие при дворе Николая II?

Бал, где всё началось

История "Русского стиля" начинается не с игрального стола, а с самого роскошного события эпохи Романовых — маскарада 1903 года в Зимнем дворце.
Это был праздник, о котором говорила вся империя: придворные, князья и княгини нарядились в костюмы "допетровской Руси", а Николай II лично появился в образе царя Алексея Михайловича.

Императрица Александра Фёдоровна хотела запомнить этот вечер навсегда. На бал пригласили лучших фотографов Петербурга, и эти снимки стали источником вдохновения для художников, создававших карты.

От бала до колоды

В 1911 году немецкая фабрика карточных игр Dondorf разработала эскизы для новой колоды "в русском духе". Карты печатали в Петербурге — на Александровской мануфактуре.

Одежда фигур была скопирована с костюмов участников бала, и каждая масть получила своих героев:

  • Король червей — император Николай II;
  • Дама червей — его сестра, великая княгиня Ксения Александровна;
  • Дама пик — княгиня Зинаида Юсупова, легендарная красавица Петербурга;
  • Валет треф — великий князь Михаил Александрович; а Король пик — единственный без прототипа: на карте изображён Иван Грозный с картины Литовченко.

Символ с тайным смыслом

В колоде было 53 карты. Последняя — не игровая. На ней — пеликан, кормящий птенцов, и надпись: "Себя не жалея питает". Доход от этой карты шёл на содержание детских приютов Петербурга.

Даже "рубашка" колоды — не случайность. Её узор стилизован под старинный русский ковёр, а золотой обрез придавал ей вид императорской реликвии.

От маскарада к легенде

После революции Александровская мануфактура закрылась, но "Русский стиль" не исчез. В 1920-х художник Юрий Иванов перерисовал колоду для офсетной печати, и она снова появилась на свет — уже в другой стране и в другое время.

Сегодня этим картам больше века, но они до сих пор хранят дух Петербурга и эхо последнего царского бала.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
