Гороскоп Медного всадника: кто он по знаку зодиака — и почему это многое объясняет

Опубликовано: 16 ноября 2025 11:15
Звёзды многое объясняют — даже характер бронзового символа Петербурга.

Дата открытия Медного всадника — 7 августа 1782 года — определяет его знак зодиака.

Если верить астрологии, Медный всадник родился под знаком Льва (23 июля — 22 августа). Его планета — Солнце, символ власти, энергии и творческой воли.

Такой характер будто бы высечен в бронзе: Медный всадник стал не просто монументом Петру I, а воплощением идеи лидерства — города, государства и человека, способного преодолеть стихию.

Что говорят звёзды

Если верить гороскопу Льва, Медный всадник должен был стать:

  • символом власти и преображения, устремлённым в будущее, как и рука всадника, указывающая вперёд;
  • образом силы и света, ведь Лев не прячется — он вдохновляет и притягивает;
  • воплощением личной воли, ведь в нём — характер Петра Великого, покорителя пространства и стихии;
  • хранителем, чья энергия защищает и наполняет Петербург уже более двух столетий.

Совпадения, в которые легко поверить

Лев по своей природе драматичен и величествен — таким и стал Медный всадник.

Он не просто стоит — он движется. Сдержанная мощь коня, устремлённый жест, баланс на гранитной скале — всё это о победе воли над хаосом.

Даже сам материал — бронза, сияющая при свете — словно создан, чтобы отражать солнечную сущность знака.

Не случайно Медный всадник стал героем поэм, легенд и страхов. Как и Лев, он вызывает восхищение и трепет, оставаясь в центре внимания, где бы ни находился наблюдатель.

Что предсказывают звёзды дальше

Львы не стареют — они становятся мифами. Звёзды сулят Медному всаднику долгую жизнь как вдохновляющему символу силы и свободы.

Он продолжит собирать вокруг себя свет — туристов, художников, поэтов и мечтателей, останется точкой притяжения, где Петербург узнаёт себя.

Елизавета Астахова
