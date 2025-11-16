Гороскоп Медного всадника: кто он по знаку зодиака — и почему это многое объясняет

Дата открытия Медного всадника — 7 августа 1782 года — определяет его знак зодиака.
Если верить астрологии, Медный всадник родился под знаком Льва (23 июля — 22 августа). Его планета — Солнце, символ власти, энергии и творческой воли.
Такой характер будто бы высечен в бронзе: Медный всадник стал не просто монументом Петру I, а воплощением идеи лидерства — города, государства и человека, способного преодолеть стихию.
Что говорят звёзды
Если верить гороскопу Льва, Медный всадник должен был стать:
- символом власти и преображения, устремлённым в будущее, как и рука всадника, указывающая вперёд;
- образом силы и света, ведь Лев не прячется — он вдохновляет и притягивает;
- воплощением личной воли, ведь в нём — характер Петра Великого, покорителя пространства и стихии;
- хранителем, чья энергия защищает и наполняет Петербург уже более двух столетий.
Совпадения, в которые легко поверить
Лев по своей природе драматичен и величествен — таким и стал Медный всадник.
Он не просто стоит — он движется. Сдержанная мощь коня, устремлённый жест, баланс на гранитной скале — всё это о победе воли над хаосом.
Даже сам материал — бронза, сияющая при свете — словно создан, чтобы отражать солнечную сущность знака.
Не случайно Медный всадник стал героем поэм, легенд и страхов. Как и Лев, он вызывает восхищение и трепет, оставаясь в центре внимания, где бы ни находился наблюдатель.
Что предсказывают звёзды дальше
Львы не стареют — они становятся мифами. Звёзды сулят Медному всаднику долгую жизнь как вдохновляющему символу силы и свободы.
Он продолжит собирать вокруг себя свет — туристов, художников, поэтов и мечтателей, останется точкой притяжения, где Петербург узнаёт себя.