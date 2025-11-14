Городовой / Общество / «Позволяет сохранить овощи в их первозданном виде»: где хранить корнеплоды, чтобы не испортились
«Позволяет сохранить овощи в их первозданном виде»: где хранить корнеплоды, чтобы не испортились

Опубликовано: 14 ноября 2025 16:30
овощи
globallookpress/Maksim Konstantinov

Вот как правильно хранить морковь и свеклу.

Традиция хранить морковь и свеклу в песке уходит корнями в прошлое, и, как оказывается, не без оснований. Этот, казалось бы, простой метод обладает удивительной эффективностью в сохранении свежести и вкуса корнеплодов.

Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с порталом «Городовой» секретами этого проверенного временем способа.

Влажность под контролем: почему песок — идеальная среда

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар

«Морковь и свекла, они при комнатной температуре часто начинают терять большое количество влаги, поскольку не имеют плотной кожуры, которая бы защищала плод», — объясняет Иван Кудряшов.

Именно недостаток влаги становится главной причиной увядания и потери вкусовых качеств корнеплодов. Песок же, по словам шеф-повара, выполняет несколько ключевых функций.

«Песок, во-первых, не сдавливает плод, позволяет сохранять влагу. Ну и практически естественная среда обитания корнеплода», — отмечает он.

Песок создает вокруг овощей оптимальный микроклимат, имитируя условия, в которых они росли в земле. Это предотвращает излишнее испарение влаги и сохраняет их упругость и сочность.

Песочное хранение в городских реалиях

Вопрос о применимости этого метода в современных городских квартирах, лишенных погребов, вполне закономерен.

«В городских условиях, конечно, такой момент был бы очень удобен, у кого позволяет площадь», — считает Иван Кудряшов.

Даже при ограниченном пространстве, небольшой ящик с песком может стать отличным решением для хранения.

«Продукт так хранится гораздо дольше», — уверен шеф-повар.

В отличие от холодильника, где овощи могут увядать быстрее из-за перепада температур и циркуляции холодного воздуха, песок обеспечивает более стабильные и щадящие условия.

«Плюс нет доступа прямого света, и это тоже позволяет сохранить овощи в их первозданном виде», — добавляет он.

Прямой солнечный свет может вызвать преждевременное прорастание корнеплодов и потерю полезных веществ.

Альтернатива холодильнику: просто и эффективно

Таким образом, метод хранения моркови и свеклы в песке оказывается не просто данью традиции, а вполне рабочим и эффективным решением.

Он позволяет сохранить овощи свежими, сочными и полными витаминов гораздо дольше, чем обычное хранение при комнатной температуре.

Для тех, кто ценит натуральность и стремится к минимизации использования бытовой техники, песочное хранение представляет собой отличную альтернативу.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
