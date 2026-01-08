Снег под ультиматумом: что ждёт Петербург, если город не успеет выбраться из сугробов к 12 января

В Санкт-Петербурге высота снежного покрова приблизилась к 50 сантиметрам. В ближайшие дни ожидается ещё 5-10 сантиметров осадков, как предупредили специалисты. Это стало поводом для распоряжения вице-губернатора Евгения Разумишкина усилить очистку улиц города от снега.
В ответ на указание были поставлены задачи для районных администраций, комитета по транспорту и других городских структур.
Перед ними стоит задача привести в порядок 1900 городских кварталов, очистить более сотни площадей у станций метрополитена и около 5000 городских крыш. Особое внимание уделяется срокам работ: до 12 января планируется завершить вывоз снега с дворов и станций метро, а до середины месяца — очистку кровель.
За ходом выполнения поручений будут следить специалисты Государственной административно-технической инспекции.
Результаты работ будут подтверждаться отчётами с фотографиями "до" и "после". По словам представителей ГАТИ, только при отсутствии замечаний такие отчёты будут приниматься.
