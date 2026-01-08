Городовой / Город / Снег под ультиматумом: что ждёт Петербург, если город не успеет выбраться из сугробов к 12 января
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Воздух под прицелом: в Петербурге установили новые системы — измеряют, а не очищают Город
Адмиральское имя, предательский лёд: на Нахимовском озере в Ленобласти мужчина ушёл под воду Город
4 миллиарда на беззаботное лето: Петербург оплатит детские каникулы уже в этом году Город
Как без слёз вернуть ребёнка к режиму после каникул: петербуржцам рассказали, почему начинать надо с себя Город
Кабинет из стекла и розовая гостинная: тайна Китайского Екатерининского дворца в Ораниенбауме Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье Праздники Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Снег под ультиматумом: что ждёт Петербург, если город не успеет выбраться из сугробов к 12 января

Опубликовано: 8 января 2026 01:00
 Проверено редакцией
Снег под ультиматумом: что ждёт Петербург, если город не успеет выбраться из сугробов к 12 января
Снег под ультиматумом: что ждёт Петербург, если город не успеет выбраться из сугробов к 12 января
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Специалисты ГАТИ проследят за исполнением порученных задач.

В Санкт-Петербурге высота снежного покрова приблизилась к 50 сантиметрам. В ближайшие дни ожидается ещё 5-10 сантиметров осадков, как предупредили специалисты. Это стало поводом для распоряжения вице-губернатора Евгения Разумишкина усилить очистку улиц города от снега.

В ответ на указание были поставлены задачи для районных администраций, комитета по транспорту и других городских структур.

Перед ними стоит задача привести в порядок 1900 городских кварталов, очистить более сотни площадей у станций метрополитена и около 5000 городских крыш. Особое внимание уделяется срокам работ: до 12 января планируется завершить вывоз снега с дворов и станций метро, а до середины месяца — очистку кровель.

За ходом выполнения поручений будут следить специалисты Государственной административно-технической инспекции.

Результаты работ будут подтверждаться отчётами с фотографиями "до" и "после". По словам представителей ГАТИ, только при отсутствии замечаний такие отчёты будут приниматься.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью